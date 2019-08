Incendio en Puerto Libertad: “Llegamos y controlamos el fuego pero no pudimos hacer nada por los menores”

Alfredo Peralta, jefe de Bomberos de Puerto Libertad, indicó como los bomberos de esa localidad fueron avisados de que una vivienda se estaba quemando y que pese a llegar rápido, nada pudieron hacer para salvarles la vida a dos niñas, de entre 7 y 10 años, que estaban dentro de una de las habitaciones. “Murieron asfixiadas porque había mucho humo, nosotros llegamos y controlamos el fuego pero no pudimos hacer nada por las niñas”, dijo el funcionario policial. Respecto a las causas del siniestro, dijo que aún se está investigando y que quien alertó del hecho fue un vecino y no se sabe si los padres estaban o no al momento del incendio.

Alfredo Peralta, jefe de Bomberos de Puerto Libertad (Canal 12)

El jefe de Bomberos de Puerto Libertad, Alfredo Peralta, , dio algunos detalles del trágico episodio ocurrido esta mañana en esa localidad. Indicó que recibieron el llamado alrededor de las 9 por parte de los vecinos en el cual alertaban que se prendía fuego una casa.

“Llegamos al lugar y pudimos controlar rápido el fuego que estaba en una habitación y comenzaba a extenderse a la casa de un vecino que llamó alrededor de las 9. Lamentablemente no pudimos hacer nada por las niñas que al parecer ya habían muerto asfixiadas”, dijo.

No supo precisar si estaban solas o no al momento del hecho pero que tendrían entre 7 y 10 años según lo que se calcula. De todas maneras dijo que la Policía está realizando las pericias para establecer los pormenores de la tragedia que sacudió al barrio 100 Viviendas de la localidad Puerto Libertad.