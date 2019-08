El chef misionero Javier Solís presentará infusiones de yerba mate en la Feria Masticar

Se trata de la feria gastronómica más importante de Latinoamérica. El cocinero es además especialista en alimentación consiente y utilizará una yerba orgánica para presentar sus infusiones. “Es fundamental que los misioneros empecemos a aprovechar los recursos que tenemos en la provincia”, señaló.

El chef misionero Javier Solís participará de la Feria Masticar 2019, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 al 18 de agosto. El especialista en alimentación consiente presentará infusiones preparadas con una yerba mate orgánica de una plantación ubicada en San Ignacio. “Es una oportunidad inmejorable, estoy muy entusiasmado. Es una profesión en la cual no hace muchos años que estoy pero se da esta posibilidad y la tomo de la mejor manera para mostrar un poco el trabajo que vengo haciendo acá en Misiones, de menor a mayor y poco a poco”, afirmó en Misiones Online TV.

Solís, quien en su momento fue baterista de una de las principales bandas de música folclórica misionera, adelantó que trabajará con yerba mate con la idea de mostrar que más allá del tradicional mate, se puede utilizar el producto en otras variantes. “La idea es mostrar que en Misiones hay muy buena producción que también hay muy buenas producciones familiares, porque la yerbatera que nos da este acompañamiento, es un emprendimiento que comenzó de una manera muy pequeña y familiar”, reveló y destacó que en todo el mundo se vive un auge de la yerba mate y que se potencia cuando se trata de un producto orgánico debido a que se percibe un cambio en los hábitos alimentarios que ahora se vuelcan hacia los productos naturales y menos industrializados.

“Misiones es una tierra donde, si bien el mate es la bebida madre, en toda la región guaranítica en realidad, que abarca Misiones, Corrientes, Brasil, Uruguay, prácticamente tomamos mate todo el día a través del clásico mate, del mate cocido y hoy también se está usando en el verano, no solo como tereré sino como infusión fría y también en la gastronomía misionera se está usando muchísimo la infusión para acompañar ciertos platos y como parte también de la gastronomía misionera que también está en auge”, analizó Solís.

La de este año será la décima edición de Masticar y se realizará en el predio El Dorrego, ubicado en el barrio porteño de Colegiales. En ediciones anteriores llegaron a recorrerla entre 15 mil y 20 mil personas por día, llegados desde todas las provincias y países de Latinoamérica. “Todo el mundo gastronómico sueña con estar ahí, a aunque sea yendo a probar o conocer algún producto. Voy a estar ahí, la verdad es que es un orgullo. Va ser un pequeño aporte mío a la cocina misionera, a través de la yerba orgánica”, señaló.

Alimentación consiente

Solís se dedica a la cocina vegana y vegetariana. Si bien no utiliza carne de ningún tipo de animal si, para algunas preparaciones, ocupa algunos derivados lácteos como el queso. Para el chef, es necesario conocer y aprender que alimentarse no significa únicamente saciar el hambre o seguir una cultura a través de la comida que uno ingiere habitualmente. “La alimentación consiente nos hace aprender de dónde viene todo eso que nosotros consumimos, no es solamente ir al supermercado y comprar y consumir. La alimentación consiente es entender de dónde, cómo estuvo elaborado, quién lo elaboró, de qué manera. Empezar a conocer y entender que lo que nosotros consumimos hace que seamos personas más, o menos sanas. Nos pone en un mejor lugar cuando hablamos de salud y es fundamental que los misioneros empecemos a aprovechar los recursos que tenemos en la provincia”, opinó.

En ese sentido, el también músico analizó que en la provincia muchas veces surge alguna preocupación por los aumentos en los precios de ciertos productos y admitió que no debería ocurrir porque en Misiones existen muchos tipos de productos y están al alcance de todos. “Ahora hay un gran movimiento de la alimentación orgánica y de la agroecología, hay productores misioneros que traen productos a las plazas, ahí hay que ir a comprar, a los productores que viven cerca de Posadas y que pasan días trabajando para que ese producto sea lo mejor posible y evitando el uso de agrotóxicos y fertilizantes que dañan nuestro cuerpo”, advirtió y agregó que la alimentación saludable es un mundo con muchas aristas. “Lo fundamental es saber y entender de dónde viene todo lo que consumimos”, insistió.

Solís adelantó que próximamente en Posadas instalarán un gran almacén saludable que tendrá anexado un restaurante con alimentación consiente. “Va ser una novedad en Posadas, en una situación difícil que vive el país”, admitió.

