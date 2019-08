Amor en tiempo de redes: el mensaje de amor que recibió Delfina Pignatiello tras su triunfo

La nadadora de 19 años sumó su segunda medalla dorada en lo que va de la competencia.

Delfina Pignatiello ganó su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En el primer triunfo realizó una encriptada dedicatoria. Salió de la pileta y celebró imitando la mecánica de un lanzamiento de básquet. La dedicatoria era contundente y la propia Delfina, con su frescura, confesó su relación con Francisco Farabello, integrante de la Selección argentina de menores de 19 años.

Por su parte, Farabello truiteó un romántico mensaje para Delfina ganó la medalla dorada en los 800 metros. “Chicos, por si no se dieron cuenta, @delfipigna la rompe toda“, publicó en su red social. Al mensaje lo acompañ+o con un emoji con ojos de enamorado y un corazón.

Chicos por si no se dieron cuenta @delfipigna la rompe toda 😍❤️ — Francisco Farabello (@FFarabello) August 9, 2019

Al consultarle si estaba de novia, en una entrevista con ESPN, Pignatiello dijo: “Puede que conozca a alguien. Tengo un par de amigos de la Selección de básquet juvenil, que conocí en los Juegos de la Juventud. Así terminé conociendo a otro chico de básquet de los juveniles. Lo voy a nombrar: Francisco. Ya lo vieron todos por las redes. Pero a mí no me gustan los encuentros por las redes sociales, me gusta más persona a persona“.

Y miró a la cámara y le habló a Francisco: “Lo ves, es todo tu culpa”. Además, contó cómo lo contactó: “Estaba esperando que me respondiera una historia, o responderle yo. Nunca me hablaba, hasta que en una me contesta la historia y y digo: ‘Chau, esta es la mía’“.

Antes de los Juegos, la nadadora escribió en Twitter: “Simonet, si algún día te separás, acá estoy”. En una entrevista, la joven confesó riéndose que se trataba del Chino Diego Simonet, uno de los tres hermanos que ganaron la medalla dorada en handball. Pero aclaró: “Diego tiene su pareja, es padre, aunque si alguna vez está solo, yo voy a estar ahí, ja. En el Cenard me lo cruzo siempre en el gimnasio“.

Fuente: Radio Mitre