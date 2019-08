Triple crimen de San Pedro: “ojalá que el que mató a mi prima y mis sobrinos sobreviva para que pagué por lo que hizo”

Patricia, prima de Raquel Pereira, la joven que aparentemente fue asesinada junto a sus hijos por su concubino, dijo que la familia está destrozada por lo que pasó. La abuela de la chica fue quien los encontró, a ella y sus chiquitos, y también una nena de 5 años se topó con los cadáveres. “Esperamos que sobreviva porque fue injusto lo que hizo, sobre todo con los niños que no tenían nada que ver. El era muy celoso”, indicó la mujer.

Patricia, prima de la joven asesinada en San Pedro (Radio Libertad)

En diálogo con Radio Libertad, Patricia Pereira, prima de la joven asesinada en San Pedro, dijo que hace muy poco tiempo Raquel estaba conviviendo con Silvio y que él era muy celoso. No la dejaba salir, le quería corregir por cualquier cosa el más chiquito de los niños (3) pero no de la manera correcta sino con violencia.

Patricia manifestó que ellos se enteraron ayer al mediodía cuando su abuela de 85 años y su hija de 5, fueron a llevarle una comida a Raquel y sus pequeños, que no eran hijos del presunto asesino.

Cuando llegaron en la casa, vieron la terrible escena que incluía a los niños y su mamá muertos en el baño. Con signos de haber sido masacrados, al parecer con un machete. “Mi abuela le mandó a mi nena que me viniera avisar y cuando fui no lo podía creer. Ahí me fui a buscar a la Policía”, relató.

Si bien aún no se saben los motivos o los pormenores del caso, Patricia cree que la personalidad del hombre y sus celos tuvieron que ver. “A lo mejor él se enojó porque ella se iba a ir a paseas a Entre Ríos con los chicos”, dijo.

Por último, y mostrando el profundo dolor que vive la familia, suplicó que “ojalá sobreviva para que pague por lo que hizo, Fue injusto lo que hizo sobre todo con las criaturas”, agregó.