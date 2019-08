El titular de la CGT Regional Misiones le respondió a Díaz Beltrán: “Lo que le molesta es la organización gremial”

José Milciades Giménez afirmó que “es mentira” que eliminar convenios colectivos de trabajo sea beneficioso para los trabajadores, como aseguró el presidente de la CAME y lo desafío a demostrar lo contrario. “Aquellos empresarios que creen que se la saben toda y que va ser mejor para los trabajadores que me traigan un acta que ya lo firmamos, si es para mejorar, lo firmamos y lo homologamos”, aseveró.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Misiones, José Milciades Giménez, salió a responder la afirmación del presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el misionero Gerardo Díaz Beltrán, quien en una entrevista afirmó que eliminar los convenios colectivos de trabajo, que ampara a los obreros de las distintas actividades, sería más beneficioso para el trabajador que para los empresarios. Giménez dijo que no es verdad lo que plantea el empresario y afirmó que lo que les molesta son las organizaciones gremiales que median entre los trabajadores y las patronales.

José Milciades Giménez, secretario general de la CGT Regional Misiones en Radio Libertad

“El gobierno nacional desde que asumió pretende la reforma laboral. Reforma laboral de lo que están haciendo en el mundo, la esclavitud de los trabajadores. Nosotros no pretendemos meternos en ninguna empresa. Y aquellos empresarios que creen que se la saben toda y que va ser mejor para los trabajadores que me traigan un acta que ya lo firmamos, si es para mejorar, lo firmamos y lo homologamos. ¿Por qué atacan a las organizaciones gremiales? Quieren debilitar a través del desplazamiento de sus secretarios generales, porque las cosas se aprenden con el paso del tiempo y los nuevos son vulnerables. Ellos quieren imporner a través del miedo”, señaló el dirigente gremial.

Giménez agregó además que el movimiento obrero estaría dispuesto a sentarse a negociar siempre y cuando tanto el gobierno nacional como las patronales estén dispuestos a ceder algo. “Si nos sentamos todos y el gobierno y el capital van a ceder, los trabajadores estamos dispuestos a sentarnos y consensuar y ceder. Ahora si pretenden sacarnos todas las conquistas y el salario. El capital nunca perdió”, sentenció y añadió que le parece “una locura” todo lo que se plantea desde el sector empresario. “Promete que le va sacar impuestos a los grandes capitales y al trabajador meterle más impuestos. Y quiere que los trabajadores aportemos nuestra indemnización. Yo estoy de acuerdo en trabajar fuertemente en aquel compañero que no cuida su trabajo, aquel que justifique un despido, estoy de acuerdo, ningún centavo debe cobrar. Ahora aquél trabajador que cumple, que mezquina su familia, que cuida su espacio laboral, no señor, si se te antoja o amaneciste mal y querés echarlo o querés cambiar el rumbo de tu economía para que te rinda más, no”, afirmó.

Giménez insistió en que si una reforma va ser más productiva para los empleados que para el empresario, ningún sindicato se va negar. “Si va ser más productivo para el empleado que para el empresario, ¿(Díaz Beltrán) por qué no lo firma? Que me diga qué sindicato se va negar a firmar algo que le va beneficiar. Lo que le molesta en este caso es la persona que está en el medio, que es la organización gremial. Te puedo asegurar que si lo que se va firmar es algo que va mejorar a los trabajadores, ya se lo firmo, que traiga esa mejora. No hace falta desplazar a nadie. Pero eso es mentira”, apuntó.

Giménez cuestionó otra afirmación de Díaz Beltrán para quien un trabajador negociaría un mejor salario sin la intervención de un representante gremial. “ ¿Te parece que quien necesita un empleo puede sentarse a negociar, a dirimir un salario? Si está presionado por la necesidad. Hoy en este país hay gente que no se alimenta, que no tiene para alimentar a su familia. Ya sabemos la cantidad de fuentes de trabajo que se cerraron, ¿por qué se cerraron esas fuentes de trabajo, por el salario del trabador? No, cerraron por el alto costo impositivo del país. Son todos ataques al movimiento obrero. Ellos quieren vivir bien. Ellos desayunan, media mañana, almuerzan, media tarde, el té y el café, la familia, los chicos en los mejores colegios, las universidades, el deporte, nada les falta. A ver si todos podemos ceder en algo, que todos comamos hasta que el país salga”, propuso. En ese sentido también negó que los sindicalistas pretendan seguir en sus cargos para no perder poder, como dijo Díaz Beltrán. “¿De qué poder habla que vamos a perder? ¿El no representar más a los trabajadores para que ellos los esclavicen? Ese puede ser el poder que perdemos, pero no el económico. El económico ellos tienen que poner en el bolsillo del trabajador y los aportes están estipulados”, advirtió.

Para cerrar, Giménez dijo que los empresarios no quieren tener a sus obreros con justicia social sino esclavos de sus necesidades. “Este empresario es uno más que quiere avasallar a los trabajadores, esto viene desde hace tiempo, no es de ahora, nos quieren sacar eso que en su momento el general (Juan Domingo) Perón y la compañera Evita nos dieron”, lamentó y agregó que nadie quiere que caigan las industrias. “Queremos que nos den un pedacito para poder alimentar, educar y darle salud a nuestras familias y después que nos den un poquito de la producción, de lo que somos capaces de producir. Así se puede tener un movimiento obrero feliz porque si el obrero va feliz a trabajar, la industria y el espacio laboral crecen, si los tenés aplastados bajo el yugo no rinden”, concluyó.

