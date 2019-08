Macri se emocionó en el cierre de campaña: “Tal vez estoy más sensible hoy porque es el Día del Gato” 

El Presidente destacó el trabajo de la gobernadora Vidal. Fue en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio, en Vicente López.

El presidente Mauricio Macri, que va por la reelección con el frente Juntos por el Cambio, encabezó el acto de cierre de campaña para las PASO. Fue en Vicente López, distrito en el que ganó todas las elecciones y cuyo intendente es Jorge Macri, su primo. “Es realmente muy emocionante estar junto a todos los argentinos, faltando tan poco para definir el futuro de nuestro país para siempre”, afirmó.

Durante los primeros minutos de su discurso, el mandatario se mostró emocionado al hablar de María Eugenia Vidal: “Fue lo mejor que le pasó a la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años. Esta mujer es fuerza, coraje, capacidad, tenacidad, todo eso combinado con una sensibilidad única”.

“Tal vez estoy más sensible hoy porque es el Día del gato”, se disculpó entre risas, mientras se secaba las lágrimas. Y añadió, sobre la precandidata a la reelección como Gobernadora bonaerense: “La mirás y ves su alma, sincera, con una enorme vocación de servir. No se pierdan esta oportunidad, no se pierdan a María Eugenia Vidal, que es una leona, una topadora”.

El último acto antes de que empiece la veda electoral -el viernes a las 8- empezó a las 19 en el Centro Asturiano de ese partido del norte del conurbano. Ese escenario es uno de los lugares preferidos por el radicalismo, integrante de la coalición junto al PRO y la Coalición Cívica.

El mandatario fue acompañado por su compañero de fórmula, el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto, que se alejó del peronismo cuando el jefe de Estado le ofreció ser su candidato a vicepresidente. También concurrieron al acto de cierre de campaña la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes también van por la reelección.

Los oradores centrales fueron Macri y Vidal, y previamente hablarán los principales postulantes de la lista para la Cámara de Diputados de la Nación: el ministro bonaerense de Seguridad, Cristian Ritondo; y María Luján Rey, mamá de una de las víctimas del accidente ferroviario de la estación de Once; como así también los diputados nacionales Miguel Ángel Bazze (UCR), Silvia Lospenatto y Waldo Wolff, estos dos últimos del PRO.

Las mejores frases de Vidal

“Vicente López es cábala. Teníamos que estar acá antes del domingo”.

“Es un momento histórico. Hace casi cuatro años elegimos un cambio en la Provincia. Histórico porque por primera vez vamos a tener un Presidente no peronista que va a terminar un mandato. Y que además puede volver a ser electo”.

“Carrió fue la primera mujer que alzó su voz para cuidar a los argentinos”.

“No queremos volver a sentir resignación”.

“Hay más de un millón de bonaerenses que volvieron a estudiar”.

“Este domingo les pido que vayan a votar. Es una enorme posibilidad de hacer oír su voz. Es la oportunidad para que digan qué provincia quieren”.

“Ahora no podemos bajar los brazos, porque nos merecemos más. Después de tantos años de mentira, no nos podemos bajar ahora”.

“Les tengo que pedir que me sigan sosteniendo la mano, como lo hicieron en estos tres años y medio”.

Las mejores frases de Mauricio Macri

“Es realmente muy emocionante estar acá, junto a todos los argentinos, faltando tan poco para definir el futuro de nuestro país para siempre”.

“María Eugenia Vidal fue lo mejor que le pasó a la Provincia en los últimos 30 años”.

“Tal vez estoy más sensible hoy porque es el Día del gato”.

“Esta mujer (por Vidal) es fuerza, coraje, capacidad, tenacidad. Todo eso lo combina con una sensibilidad única”.

“A María Eugenia la mirás y ves su alma, sincera, con una enorme vocación de servir”.

“No se pierdan esta oportunidad, no se pierdan a María Eugenia Vidal, que es una leona, una topadora”.

“Queremos seguir transformando a la Argentina. Sabemos que falta, pero también sabemos que lo que logramos nos tiene que ayudar a tener más energía para la segunda etapa”.

“Hoy más que nunca tengo que pedirles que estén, que sigan poniendo, que sean más protagonistas que nunca”.

“Siempre tenemos que acordarnos de dónde partimos, recordar lo que era este país hace cuatro años. La Provincia era un ejemplo perfecto del abandono”.

“Ahora hay hechos, hechos que ustedes viven y no solo discursitos”.

“Este domingo se define si respetamos al que piensa distinto”.

“Es muy importante que vayamos a votar. Cada voto cuenta, cada uno que vota dice que no volvemos al pasado”.

“El país que queremos está en el futuro, no en el pasado. Lo bueno es que si la mayoría lo decidimos, no vamos a volver al pasado”.

“Es nuestro país, hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos. Este es el país que amamos. Y juntos somos imparables. ¡Vamos Buenos Aires! ¡Vamos Argentina!”.

