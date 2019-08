Escándalo en el aire: una aerolínea le pidió a un pasajero que borrara una foto comprometedora

El usuario registró que una mujer viajaba en un asiento sin respaldo. La misma compañía le había ordenado a una joven bajarse por tener una remera escotada.

Una vez más, una aerolínea low cost protagonizó un incidente en las redes sociales. La empresa EasyJet quedó en el ojo de la tormenta después de pedirle a un usuario de Twitter que borrara una foto que comprometía a la compañía.

El insólito hecho ocurrió este martes, durante el vuelo 2021 de Luton a Ginebra. Matthew Harris, que viajaba en ese avión, compartió en la red social la imagen de una mujer sentada en un asiento sin respaldo.

“Uno se pregunta lo seguro que era el avión. Este era su asiento. La señora fue trasladada a un asiento libre cuando todos habían embarcado. No sé qué hubiera pasado si el vuelo hubiese estado lleno”, recalcó indignado.

Sus tuits no pasaron desapercibidos y, de manera inmediata, se viralizaron. Más de 20 mil personas compartieron la foto de la mujer y otras 40 mil le pusieron “me gusta”. Sin embargo, la respuesta de la aerolínea complicó aún más la situación.

“Hola Matthew, gracias por informarnos de esto, antes de que podamos investigarlo, ¿podría pedirte que elimines la fotografía y luego nos envíes por mensaje privado más información sobre esto, para que podamos ayudarte mejor?”, publicó EesyJet desde su perfil oficial.

Matthew, que todavía estaba en el aire, se negó a hacerlo. “Esta es una foto real de un avión que está descendiendo en Genova”, escribió compartiendo una imagen de la ubicación exacta del vuelo.

Tras el escándalo que generó en las redes sociales la actitud de la empresa, desde EasyJet hablaron con la CNN para explicar que el asiento en cuestión no estaba asignado a esa pasajera.

“A los pasajeros no se les permitió sentarse en estos asientos porque no estaban operativos. La seguridad es nuestra máxima prioridad y EasyJet opera su flota de aviones en estricto cumplimiento de todas las pautas de seguridad”, indicaron desde la aerolínea.

Hace un mes, la misma empresa había protagonizado otro incidente viral, cuando le ordenaron a Harriet Osborne, una mujer británica de 31 años, bajarse del avión por su vestimenta.

Según detalló la joven, algunos pasajeros se quejaron porque tenía una blusa transparente, escotada y la llevaba sin corpiño. “La tripulación fue horrible y me hizo sentir mal. La azafata me confrontó frente a todo el avión y me dijo que no me iba a dejar volar”, explicó Osborne al diario The Sun.

(TN)