Para el abogado laboralista Martín Ayala, la flexibilización laboral no garantiza más empleo

Consultada su opinión sobre el proyecto de reforma laboral que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo nacional sobre flexibilización laboral, el abogado laboralista, Martín Ayala dijo que sería bueno saber que quiere el Ejecutivo cuando plantea una reforma laboral que quiere reformar y entiende que sería la posibilidad de flexibilizar ciertos horarios incorporando esta la idea del llamado banco de horas destacando que, “la reforma laboral es importante, pero necesita un debate más democrático, más ampliado”, para destacar que desde su óptica, la flexibilización laboral no garantiza más empleo.

Martín Ayala- Radio República

“Podríamos decir que el banco de horas es una reglamentación legal que permite al empresario administrar la cantidad de horas que tiene que trabajar ese trabajador de acuerdo a la demanda de trabajo que la empresa requiera. Hay empresas que tienen picos de demanda de trabajo muy acentuados en un momento y que luego eso cae, hay menos demanda y le permitiría al empresario acordar con sus trabajadores, en los horarios pico trabajar más y en los momentos que decrece acumular esas horas. Las horas que no trabajan quedan en ese banco, acumuladas a la espera de una mayor demanda”, explico el letrado en diálogo con Radio República.

Agregó que “es una medida que permitiría para el trabajador evitar entrar al dificultoso sistema de suspensiones como ocurre actualmente, lo vemos mucho con las automotrices, cuando hay valles de actividad lo primero que hacen es adelantar vacaciones y aplicar suspensiones, los trabajadores van solo unos días e indudablemente afecta el salario del trabajador, el sistema del banco de horas no afecta el salario del trabajador porque trabaja la misma cantidad de horas al mes, solamente que no distribuidas de un modo equitativo”.

Para dar más precisiones sobre el sistema, Ayala explicó que “hoy un empleado de comercio debe brindar 44 horas semanales de trabajo, de lunes a viernes 8 horas por día más la mitad del sábado, con el sistema del banco de horas lo que le permitiría al empleador es decir lo necesito más, el viernes, sábado y domingo, concentra el trabajo en esos días y trabaja menos horas el resto de la semana, completando las 44 semanales para no afectar su salario, pero sin generar una situación de conflicto, con acuerdo del trabajador. El sistema lo que propicia es la flexibilidad horaria de la prestación del trabajo”.

Continuando con los ejemplos cito que hay empresas que necesitan, en determinados momentos de la semana o el mes a toda su planta de trabajadores para poder dar respuesta a la demanda de esos momentos y el resto de los días pueden compensar trabajando menos horas.

Desde su punto de vista destacó que “no me parece una relación directa entre flexibilización y mayor cantidad de empleo, si se le permitiera al empresario desligarse de las actuales obligaciones como empleados con mayor liviandad, no estoy de acuerdo con que genere más empleo, lo que va a generar es que ante la menor amenaza de una crisis despide, total tiene tiempo de tomar”, afirmando que, “lo que genera empleo es mayo actividad, liberar al patrón de sus obligaciones ante el despido no va a generar empleo”.

EP/E.J.