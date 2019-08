Zuleta Puceiro: “Yo no veo una grieta como ven otros colegas que divide a la sociedad”

Analista político de larga trayectoria, Enrique Zuleta Puceiro, participó este lunes en la charla organizada por la Confederación Económica de Misiones (CEM) sobre Perspectivas Políticas y Económicas 2019, prestándose a una entrevista previa con Misiones Online donde mencionó los número de las últimas mediciones a pocos días de las PASO y dijo no creer que haya una “grieta” que divida a la sociedad argentina.

Sobre el actual momento a días de las primarias del domingo, el consultor político comentó que ya estamos en lo que llamó “un periodo de sospecha, donde todo lo que ocurre son deslizamientos finales de la encuesta que se fueron conformando casi diría de 22 a 23 encuestas que se publicaron, con dos curvas, la del gobierno y la oposición que se fueron juntando en una convergencia. El gobierno logro recuperar durante el mes de junio y julio la instancia inicial muy favorable a la oposición, lo hizo gracias a un clima contextual que mejoro mucho, en la capacidad de control, no en los datos del Estado, sino en la capacidad de proyectar un control y una idea de hacia dónde se va. Esto tiene un rechazo muy fuerte en la sociedad que prefiere saber a dónde va aunque sea malo, es casi una ley ontológica, cuando un gobierno puede dar imagen de sentido de orientación recoge adhesiones aunque esas adhesiones este muy disconforme con lo que ocurre. Si enfrente lo que tiene es una fuerza política más complicada en su capacidad para proyectar esa orientación, entonces queda con ventajas el Gobierno en el sentido de dinámica, pero con ventaja la oposición en el sentido de los números.

En ése sentido explicó que “la aritmética favorece a la oposición, la geometría favorece al Gobierno, se entiende por geometría los planos, los volúmenes, la dinámica, la diferencia es muy exigua, nuestra propia medición que cerramos la semana pasada nos da ,tres puntos 40-37 a favor de Fernández y Fernández, proyectado eso, cuando preguntamos por octubre, se reduce a un 40-38, cuando se pregunta en sentido de ballotage vuelve a recuperar allí la oposición en 44 a 38, pero es una aritmética provisoria, porque hay encuestas que le dan una ventaja a Macri pero no es que estén mal hechas las encuestas”. Y detalló las nuevas metodologías basadas en las nuevas plataformas digitales.

Consideró Zuleta Puceiro respecto a la polarización que esta es una elección donde la sociedad está bastante informada, está preparada, “yo no veo una grieta como ven otro colegas que divide a la sociedad, no hay una sociedad que está al borde del estallido, de ninguna manera.

Admitió que se da en esta oportunidad un enfrentamiento entre dos modelos diametralmente opuestos y la comparó con la de 1983 cuando Argentina recuperaba la democracia, “hay que remontarse a (Ricardo) Alfonsín (UCR)-(Italo) Luder (PJ) es una cosa parecida aunque no tan polarizada porque entonces existía un centro derecha con un 9 por ciento y hacia la izquierda un 12 por ciento, pero no llegaron a sumar tanto, tanta polarización, pero si estaban en pugna dos modelos absolutamente opuestos, fue casi un plebiscito sobre la Argentina que venía y la Argentina que se iba”.

Sobre el empate técnico del que hablan algunos encuestadores, para Zuleta esa tercera fuerza va a existir “hoy estará entre 8-9 por ciento, en algunos lugares llega a 10 por ciento, en votos, hay casi un 30 por ciento que está muy descontento con la polarización no encontró expresión, la encontró en las elecciones provinciales donde los gobernadores pudieron expresar una convergencia, un punto medio muy apartado, de ahí que hayan estado muy apartados de la campaña, todos han preservado esa casi neutralidad, estarán en una foto en el cierre de Fernández, pero no estuvieron en ningún momento de la campaña. La política argentina es una política ya definitivamente moderada y tiende a ser de centro y esta presión que viene de abajo obliga a los gobernadores a trabajar para sus provincias”.

Cambridge Analityc

Consultado sobre la incidencia de trabajar sobre los datos que cada ciudadano ventila en las redes sociales y la actuación de la consultora anglo norteamericana Cambridge Analityc, el analista no cree que hayan marcado una tendencia en las elecciones locales, “vi la película Brexit, es una película extraordinaria semi documental, esas cosa están ocurriendo, hay un nuevo leviatán que amenaza la democracia, el leviatán de la ciber democracia porque es una utilización de informaciones privadas, es una búsqueda de penetración, en resquicios muy íntimos de la gente. No creo que condicione las elecciones, yo participe de la elección de Brasil, de la campaña, estuve tres veces nosotros (con consultoras brasileras asociadas) no advertimos eso, había mucho Whats App pero de ahí a esa intervención. (Jair) Bolsonaro era una perspectiva que penetró de pronto por una serie de factores, un cisne negro nadie lo esperaba, para eso hay que ser Bolsonaro”.

Agregó que no se exagera, “estuvieron las big data en 2015 se las utilizo en la campaña de Macri, así lo dicen en Brexit, la película, los protagonistas cuando dicen que el debut, cuando van los ingleses a comprar el sistema, ya tenemos un antecedente que es Argentina, pero no gano por los contactos personalizado, gano porque enfrente Scioli concurría sin el apoyo de Cristina y con un vice al cual Córdoba abominaba y en Buenos Aires un desastre, así y todo perdió por 2 puntos”.

