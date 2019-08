Murió Fabio Zerpa, referente indiscutido del estudio de los ovnis y de los fenónemos paranormales en Argentina

Fabio Zerpa falleció este miércoles 7 de agosto en el Sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires, donde había ingresado para realizarse unos estudios. Tenía 90 años y era uno de los ufólogos más reconocidos del país.

Oriundo de Uruguay, Zerpa emigró a la Argentina en el año 1951 donde continuó con su carrera de actuación. Su primer avistamiento había sido, en realidad, en 1939 mientras participaba de un rodaje de la serie Cóndores de acero en la Base Aérea de Morón. Junto a otro actor habían decidido a volar a Entre Ríos y en pleno viaje tuvieron una experiencia que nunca pudo olvidar: frente a sus ojos apareció un objeto volador no-identificado (ovni).

Por esos años comenzó a realizar estudios de ufología y a dar sus primeras conferencias sobre ovnis. En 1966 fue el creador y conductor del programa radial Más allá de la Cuarta Dimensión y poco después fundó la revista Cuarta Dimensión dedicada a estos fenómenos.

“En 1968 el periodismo me tomaba en broma y yo estuve muy muy mal. Llegué a colgar los botines. Basta de ovnis, me dije. Fue un año y medio en el que no quise saber absolutamente nada hasta que una maestra me invitó a un colegio para que diera una charla”, relató hace algunos años en una entrevista publicada por el diario Clarín. Zerpa fue, además, profesor de Historia y estudios de Antropología y uno de los fundadores de ONIFE (Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales). Además, fue el organizador del Primer Simposio de investigación de vida extraterrestre en nuestro país.

En el 2000, creó también el programa televisivo La Casa Infinito que se emitía por la señal de televisión Infinito. En 2017, con 89 años, escribió su último libro, Señales en el Cielo. Allí, hizo un recorrido de sus años como investigador. Hasta hace poco, vivía en el Gran Buenos Aires con Adriana, su mujer veinte años más joven, y un perrito.

FUENTE Perfil