Homilía de San Cayetano: “Pidamos a Dios que ponga al frente de los distintos niveles del estado a hombres y mujeres sensibles”

En el día de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, se realizó la tradicional procesión y misa central en la parroquia del barrio Yacyretá. La celebración fue encabezada por el sacerdote Javier Machado, superior de la Congregación del Santísimo Redentor, quien en su homilía habló de la avaricia, la dignidad humana y el rol del Estado.

Como cada año el barrio Yacyretá de la ciudad de Posadas se vistió de fiesta para celebrar los festejos por el día del santo patrono de su parroquia, el santo del pan y el trabajo. Durante la mañana se realizaron diferentes misas y sobre las 16 horas inició la procesión por las calles del barrio que finalizó en la parroquia con la celebración de la misa central.

Durante la homilía el sacerdote invitó a que “confíen en el señor y no en la avaricia humana. Nos devuelve su palabra diciendo una vez más confíen en mí y no se preocupen por las vanidades del mundo. (…) Nos dice, busquen el reino de dios y todo lo demás les vendrá por añadidura. (…) No estamos solos, estamos con la compañía de San Cayetano, este gran santo que nos ha enseñado a tener sensibilidad por el que menos tiene, el pobre, el que sufre, sensibilidad por aquellos que necesitan de nosotros”.

Además, el sacerdote Javier Machado se refirió al Estado como “medios privilegiados para buscar el Reino de Dios, cuyo fin es buscar el bien común. Por eso hoy cuando estamos frente al señor pidiendo por la dignidad nuestra y de nuestros hermanos, pidiendo pan y trabajo pidámosle también que ponga al frente de los distintos niveles de nuestro estado hombres y mujeres que sean sensibles. No necesitan ponerse un cartel que digan que son católico.” Añadió.

El predio estaba repleto de stands que ofrecían los clásicos pancitos, mesas dulces, productos de santería como rosarios, cuadros y libros. Además, se ofrecían las tradicionales espigas y agua bendita que fueron bendecidos por los sacerdotes en las primeras horas del día. Para que los fieles que no pudieron asistir, se realizarán otras misas a las 20:30, 21:30 y 22:30 horas.