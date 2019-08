“Está claro que el modelo económico de los últimos 70 años fracasó y debemos dar vuelta a la página”, dijo Oria

En el marco de la conferencia Perspectivas económicas y políticas organizada por la Confederación Económica de Misiones, Martin Oria vicepresidente de la organización afirmó que urge un cambio en las políticas con las que se ha ido manejando el país en los últimos años y sostuvo que confían que posterior a las elecciones se acabe esta situación de inestabilidad que compromete a la economía local.

Desde la Confederación Económica de Misiones, Martin Oria, vicepresidente señaló que a pesar de la compleja copyuntura económica que atraviesa el país, confían en que posterior a las elecciones se termine la situación de inestabilidad generada por este Gobierno y el anterior.

“Nos quedan 90 días para saber quién será el próximo presidente y cuál será el rumbo en cuanto a economía (…) hay cosas por resolver para empezar a cambiar la situación del país, está claro que el modelo de los 70 años que tenemos para acá, fracasó y nosotros los argentinos tenemos que dar la vuelta a la página en un montón de cosas, debemos esperar este cambio de Gobierno o la continuidad del mismo y con esto sí habrá un arranque de la economía sea quien gane”.

Destacó que entre las cosas que urgen de un cambio se encuentran el hablar de nuevas leyes. “De lo que sí se debe hablar es de nuevas normas de trabajo, nuevas reglas impositivas y está claro que se fue agregando cada vez más peso a la gente que produce”. En ese sentido, señaló que según economistas, casi 20 millones de argentinos cobran sin trabajar y no hace referencia a aquellos que cuentan con planes sociales, sino que muchas personas han recibido jubilación viviendo en la Recoleta. “Hay cosas que fueron mal hechas y esto no puede seguir cuando solo hay 7 millones de personas aportantes y no hay balance que aguante”

Señaló que urge cambiar completamente todo y diputados y senadores a nivel nacional que resuelvan de fondos las nuevas leyes acopladas a los nuevos tiempos. “Hay que esperar a octubre y el Gobierno que viene tendrá que cambiar situaciones que el país está trancado hace muchos años”.

