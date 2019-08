Empresarios y políticos analizaron las oportunidades y ventajas de la economía argentina  

En el marco de la conferencia realizada por la Confederación Económica de Misiones y la Cámara Argentina de Comercios y Servicios sobre Perspectivas Políticas y Económicas 2019, el analista político Enrique Zuleta Puceiro y el economista Roberto Cachanosky analizaron el contexto que atraviesa la economía local y las oportunidades de cara a las próximas elecciones.

Durante el evento, Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) dio la bienvenida, brindó un resumen del contexto actual y analizó las repercusiones de las economías externas en la de Argentina. No obstante, señaló la importancia de la capacitación y acceso a la información más aún en tiempos de decisiones políticas y económicas. “La información es fundamental para poder modificar la realidad en la que vivimos”.

El vicepresidente de cámara Argentina de comercio y Servicios, Guillermo Dietrich, afirmó que Misiones es la que más cámaras empresariales convoca. “soy un convencido en que la Argentina no hay grieta, se puede discutir de política y no hay elementos ni discusiones para no estar con el de a lado y charlar”.

Análisis económico

Por su parte durante una entrevista con Msiones Online, el analista económico Roberto Cachanosky dijo que la baja de tasa de interés de los Estados Unidos nos beneficiaba y la devaluación de la moneda china perjudicó, aunque agregó que “hoy mire un poco y estaba el mercado mucho más tranquilo así que por ahora no tenemos que esperar gran cosa”.

En relación a la vulnerabilidad del país en el contexto económico mundial, sostuvo que, “somos un país con una economía vulnerable porque tenemos problemas estructurales, un elevado gasto público con una altísima presión impositiva, una legislación laboral que desestimula la contratación de gente, hay una serie de problemas por eso somos vulnerables”.

Perspectivas políticas

En el evento también disertó el analista político de larga trayectoria, Enrique Zuleta Puceiro, mencionó los número de las últimas mediciones a pocos días de las PASO y dijo no creer que haya una “grieta” que divida a la sociedad argentina.

Explicó que a días de las primarias del domingo, ya estamos en lo que llamó “un periodo de sospecha, donde todo lo que ocurre son deslizamientos finales de la encuesta que se fueron conformando casi diría de 22 a 23 encuestas que se publicaron, con dos curvas, la del gobierno y la oposición que se fueron juntando en una convergencia.

Destacó que el gobierno logró recuperar durante el mes de junio y julio la instancia inicial muy favorable a la oposición, lo hizo gracias a un clima contextual que mejoro mucho, en la capacidad de control, no en los datos del Estado, sino en la capacidad de proyectar un control y una idea de hacia dónde se va.

“Esto tiene un rechazo muy fuerte en la sociedad que prefiere saber a dónde va aunque sea malo, es casi una ley ontológica, cuando un gobierno puede dar imagen de sentido de orientación recoge adhesiones aunque esas adhesiones este muy disconforme con lo que ocurre. Si enfrente lo que tiene es una fuerza política más complicada en su capacidad para proyectar esa orientación, entonces queda con ventajas el Gobierno en el sentido de dinámica, pero con ventaja la oposición en el sentido de los números”.

En la conferencia también participaron diversas autoridades de la CEM, entre ellos, Bruno Sanguinetti, ex presidente de la Comisión Juvenil de la CEM y Fernando Goichik , presidente actual, quiénes explicaron la labor de este gremio en relación con las empresas familiares y la capacitación para lograr la continuidad y no el quiebre de las mismas en la segunda generación como suele ser habitual en la Argentina.