Los ingenieros agrónomos frente a una transformación profesional para responder a los agronegocios sostenibles y las nuevas tecnologías

El tema ambiental, para algunos ingenieros agrónomos, es “una limitación” a futuro. Pero son más los que consideran que se trata de nuevas oportunidades para adaptarse a la gestión de negocios sostenibles, respondiendo la demanda del cuidado ambiental del planeta. Los profesionales deberán atender con mayor eficiencia la planificación del uso del suelo, el desarrollo local y la seguridad alimentaria en sus proyectos. La incorporación de tecnologías, drones, robótica, software estarán a la orden del día. La capacitación continúa, como apoyo de gestión en un proceso que exige adaptación en tiempos acelerados.

En la opinión de profesionales jóvenes y otros de gran trayectoria en la provincia, consultados por Misiones Online para una producción especial, en el marco de una nueva celebración del Día del Ingeniero Agrónomo, el martes 6 de agosto, opinaron sobre lo que consideran será los principales desafíos a futuro que deberán afrontar y varios aspectos respecto al ejercicio laboral y las tendencias que demandan la gestión eficiente de los agronegocios. En forma coincidente, en su mayoría, respondieron que la transformación “estará en lograr las practicas sustentables en el uso de los recursos naturales”.

El aspecto ambiental y el aumento de productividad a partir de las nuevas tecnologías, son los pilares que deberán timonear en el mercado laboral de los profesionales. “Se presentan dilemas entre los dos aspectos, ya que es pertinente entender si es el Ingeniero Agrónomo el indicado para gestionarlos”, opinó una de las fuentes consultadas.

Producir sin comprometer los recursos naturales será el principal desafío, que parece una frase sencilla, pero que necesita de profesionales muy bien formados. “El Gobierno de turno, junto con el sector productivo, deben adoptar una actitud proactiva y no simplemente reactiva frente a los desafíos de la actualidad y del futuro”, remarcaron ante la consulta.

Pero no hay duda que todo lo relacionado con el análisis económico, costos, buenas prácticas agropecuarias, sustentabilidad técnica, económica y ambiental de la producción agropecuaria, son los temas que entienden se deberán priorizar. Y, en paralelo a los desafíos ambientales, se presentan los acelerados cambios con la digitalización de todas las actividades: “De lo contrario no habrá grandes avances”, advirtieron los más convencidos de que la era de automatización no da tregua en la era de las tecnologías.

En esa línea, mencionaron que se deberá avanzar en la incorporación de GPS, drones, robótica, softwares, etcétera, atendiendo nuevos cambios a nivel de cantidades de producción para abarcar la demanda del mercado actual y ser competitivos a nivel global. Todo esto, demandará, a su vez, ser acompañado de capacitación permanente.

Por otra parte, consideraron también la necesidad de disponer de datos ciertos y actualizados acerca de la situación actual de las diferentes áreas de las actividades agropecuarias. “Será un desafío lograr integrar las diferentes actividades productivas. Otro factor es mantenerse actualizado en las nuevas tecnologías de la información que generan nuevas herramientas de análisis caso de uso de imágenes satelitales en la interpretación y medición de producción (caso Índice Verde). Hay que avanzar en la producción de nuevas Apps aptas para el uso masivo”, propuso un profesional.

No faltó quien consideró que la principal amenaza que se viene es la falta de trabajo, o quienes tienen una visión más global de los desafíos considerando entre los cambios necesarios “avanzar en la generación de alimentos cuidando el equilibrio de los sistemas para que no se agoten los recursos naturales”, opinaron.

Formación profesional integral

Respecto a la consulta sobre qué consideraban se debería ampliar en conocimiento para una mejor formación del profesional, y que esto permita su adaptación práctica en terreno, indicaron que será necesario avanzar en gestión de negocios, gerencia y sustentabilidad por dar algunos ejemplos. Marcaron, por otra parte, la necesidad de regionalizar los cultivos de las diferentes zonas agroecológicas del país. “El INTA y los ministerios de Agricultura están ausentes o no existen”, cuestionó un profesional.

Señalaron que debiera ampliarse la oferta de cursos de capacitación, con actualización en conocimientos también en las instituciones públicas y privadas. Una alternativa podría ser a través del E-Learning, sugirió uno de los consultados.

Otra especialización a incorporar será el conocimiento en las herramientas del marketing.

“Los ingenieros agrónomos tendrían que egresar mejor formados desde la Facultad, más que informados. Hay que elevar el nivel académico de la Universidad. Es necesario que tenga capacidades para reconocer la importancia de la toma de datos en la generación de información, capacitación en gestión de datos, capacitación en la comprensión y en análisis de sistemas así como en la transferencia de conocimientos. Dar mayor importancia a la toma de decisiones con bases económicas y no simplemente técnicas”, precisó una de las fuentes consultadas.

Entre otros aspectos necesarios en formación, mencionaron: generación de agronegocios, uso racional del recurso agua, conocimiento en Pedagogía, actualización sobre los productos que se pueden utilizar, trabajos de extensión, capacidad de gestión económica, decisiones en base a costos. “Son todos aspectos que un profesional debe adquirir conocimiento, no solo el aspecto de la técnica en sí misma”.

“Hay que salir a contar más qué hacemos y cómo lo hacemos”

En la percepción de los Ingenieros Agrónomos, un 83,3% de los consultados respondió que poco conocer la sociedad respecto a los alcances de su práctica profesional, mientras que un 16,7% de los consultados opina que “si” hay conocimiento.

¿Qué se puede hacer para revertir esto? En sus respuestas admitieron que hay que “salir más a los medios a contar lo que hacemos y cómo los hacemos”.

En este contexto, los profesionales demandan de las instituciones que los representan (colegios, consejos y asociaciones) que deben trabajar en forma más eficiente y planificada en dar a conocer a la opinión pública aspectos que hacen al perfil de la actividad en la que se desempeñan. “Los colegios deben estar más presentes en las redes y medios de comunicación. Dar mayor respuesta a los temas ambientales y sociales que se exponen en la agenda pública. Pero, por otra parte comunicar que la forma y el incremento de la producción contribuyen al bienestar general”, indicaron algunas de las fuentes consultadas.

En otras respuestas, consideraron que muchos de los beneficios que recibe la sociedad son originados de las retenciones que aporta el sector agropecuario.

Las asociaciones y consejos de ingenieros agrónomos deberían lograr una mayor proactividad hacia una capacitación permanente, en aspectos relacionados a la defensa de los asociados y la defensa sindical del trabajo de los profesionales, “no solo limitarse a cobrar la cuota social”, expusieron.

De lado de las organizaciones, explicaron su realidad, en que se encuentran en un contexto económico difícil para “gestionar presencia en eventos, acciones de difusión, o un programa de marketing. Todo es costos (traslados, combustible, pernoctar fuera de casa, distancias, inversión). Además, es poca la participación de los colegas en aportar en actividades del CIAM (Colegio de Ingenieros Agrónomo de Misiones). Se hicieron intentos de Jornadas, pero no se logran impactos importantes”, señalaron.

Otras opiniones estuvieron vinculadas a la necesidad de mantener a los colegiados al tanto de los cursos que se realizan en la provincia, el país y en el extranjero. “Es una manera de estimular a que tomen dichos cursos a fin de que estén actualizados. Además, se debería propender a la capacitación de postgrado, actualizar conocimientos y metodología de análisis de casos; y promover en los medios de comunicación el rol del ingeniero agrónomo”, indicaron.

Campo fértil para el desarrollo profesional

Finalmente, sobre la visión del futuro de la profesión y las oportunidades de desarrollo en la provincia, observaron que “es cada vez más necesaria la presencia de un Ingeniero Agrónomo en la gestión de todos los cultivos forestales e industriales. La yerba mate, té, horticultura y ganadería son campos fértiles para la práctica de las ciencias agrarias. Tienen potenciales enormes para la exportación y el autoabasteciendo del mercado provincial”, precisaron.

Otras respuestas estuvieron relacionadas a marcar la necesidad de incrementar la productividad (más producción en la misma superficie) tanto de los productos de los agronegocios (Yerba, Té, Forestación) como de la agricultura familiar, esta última para mejorar la calidad y diversidad de alimentos para los misioneros y el turismo receptivo.

Analizaron también los profesionales consultados los aspectos que deberían aprovecharse promoviendo la labor profesional del ingeniero agrónomo. Por ejemplo, una gestión gubernamental más sólida, con políticas de Estado que perduren en el tiempo, con autoridades y técnicos con profesionalismo, idoneidad e incumbencia. “No cualquiera, que por ser político, puede ocupar un cargo en estas áreas que atraviesan una profunda transformación global. El potencial productivo-industrial de la provincia es elevado (incluye esto al turismo rural), pero sin planificación estratégica de Estado provincial, cualquier intento es estéril”, remarcaron en sus respuestas.

No faltó la crítica, de quienes perciben que “más que oportunidades, hay restricciones, ya que no se impulsa el desarrollo del agro desde el Estado”.

En tanto, fueron varios los profesionales que coincidieron en responder que las oportunidades estarán centradas en los sistemas agroforestales y silvopastoriles, la Agricultura Familiar, en la generación de servicios relacionados a las nuevas tecnologías que requieren personal capacitado, y la posibilidad de uso de Apps específicas para ayudar a toma de datos y generar información útil para decisiones.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest