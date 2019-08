La compañía Victoria’s Secret sumó a su equipo a una modelo trans

La compañía de lencería busca renovar su imagen.

En una gran medida sobre la diversidad sexual, la compañía de lencería y productos de belleza femenina Victoria’s Secret sumó a su equipo a la modelo transgénero Valentina Sampaio, de 22 años.

La propia brasileña fue quien confirmó el hecho tras dar a conocer mediante sus redes sociales el backstage de una nueva promoción de la reconocida empresa. En otra publicación, en la que además de un video subió la producción de fotos, la oriunda de San Pablo escribió: “Nunca dejen de soñar, gente”. Asimismo, etiquetó a Victoria’s Secret PINK, la submarca de la compañía que vende ropa más tipo sport, y las reconocidas modelos Lais Ribeiro y Lily Aldridge le dieron la bienvenida.

La noticia causó un gran revuelo a nivel mundial. La compañía transita un cambio en sus estereotipos y lo evidenció al cancelar su Fashion Show, el cual se celebraba ininterrumpidamente desde 1996.

Valentina se mostró muy orgullosa de contribuir a la representación de la diversidad y el colectivo trans en una marca con tanto impacto social. Cabe destacar que no es el primer hito que consigue la sudamericana: ya fue portada de importantes revistas de moda, como Vogue, y desfiló para firmas internacionales. También estuvo presente en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, España, donde desfiló para varias firmas españolas entre las que se encontraban Andrés Sardá, The 2nd Skin & Co y Miguel Marinero.

De esta manera, Valentina se sumó así a un listado de fichajes con el que Victoria’s Secret busca renovar su imagen y convertirse en una firma mucho más inclusiva. Desde la contratación de la activista Leomie Anderson, que participa en varias causas por el empoderamiento de la mujer, a Alexina Graham, la primera pelirroja de la firma, y Bárbara Palvin, que tuvo que hacer frente a los peores comentarios por no ser “lo suficientemente flaca”.

Sampaio nació en Aquiraz, Ceará, al norte de Brasil, el 10 de diciembre de 1996. Su madre es maestra y su papá, pescador. A los 8 años, su psicólogo la identificó como transgénero, pero no comenzó a llamarse Valentina hasta los 12 años y se niega a revelar cómo se llamaba antes. Estudiaba Arquitectura pero abandonó dedicarse al mundo de la moda.

Contrarrestando a las críticas

Desde comienzos del año pasado, la firma de lencería Victoria’s Secret viene sufriendo un boicot internacional que fue impulsado por la modelo Robyn Lawley.

A través de una campaña viral que utiliza la consigna ”We Are All Angels (todas somos ángeles)”, se elevaron protestas y críticas contra la compañía estadounidense acusándola de no ser inclusiva y marcar un estereotipo en la belleza de la mujer.

Fuente: La Mañana de Neuquén