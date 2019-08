Eldorado: la CEEL celebró su 68° aniversario

En el SUM del kilómetro 9, se realizó anoche el acto aniversario de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL). En la oportunidad el presidente de la misma, Alberto Romero, destacó que “en estos tiempos difíciles las cooperativas hacen la diferencia, porque no buscamos réditos económicos” y agregó que para él es un honor dirigir una de las cooperativas más importantes de la provincia de Misiones.

En la noche de este lunes, en el Salón Social Cooperativo SUM del kilómetro 9, se realizó el acto del 68° aniversario que contó con la presencia de funcionarios municipales y provinciales, miembros del Consejo de Administración de la CEEL, socios y empleados de todos los sectores de la asociación.

En la oportunidad y en representación del gobierno provincial, estuvo el diputado Oscar Alarcón, quien resaltó que “Eldorado siempre fue cooperativista, en sus inicios estuvo la cooperativa agrícola, y siguió la eléctrica, porque estamos en una comunidad plenamente cooperativista, solidaria y trabajadora”.

Además, dijo “esta ciudad fue hecha y forjada por valientes como ustedes que están acá, porque los que trabajan son los que hacen mejor a la ciudad, la convierten en una ciudad moderna, pujante, en crecimiento, en donde vamos por mucho más”.

Alarcón expresó también que “estamos a disposición siempre para seguir creciendo juntos, creo que nuestra ciudad tiene un futuro enorme, y creo que surge alrededor de nuestra Cooperativa Eléctrica, porque desde ahí sale la innovación, la tecnología y demás. Por eso quiero desearle un feliz aniversario y felicitaciones a todos los que trabajan para hacer grande esta Cooperativa”.

A su turno, el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem), Ángel Kuzuka sostuvo que Eldorado cuenta con una de las cooperativas más grandes y más importantes de la provincia, “es un ejemplo a seguir” destacó y felicitó a la CEEL por su 68° aniversario.

Por su parte, el presidente de la CEEL, Alberto Romero señaló “quiero destacar a los asociados que son los que hacen el esfuerzo de mantener a las cooperativas, y quiero agradecer la presencia de los compañeros de otras coooperativas, a los representantes de EMSA y FECEM gracias por venir, al intendente electo Fabio Martinez, al secretario de gobierno Fabian González, al diputado Oscar Alarcón y todos los aquí presentes”.

“Es una emoción que la Cooperativa cumpla estos68años, porque no es fácil mantenerse en pie en estos tiempos difíciles, donde la economía nos juega una mala pasada a todos. Y en estos tiempos difíciles es justamente donde las cooperativas hacen la diferencia, porque no buscamos réditos económicos, buscamos siempre prestar un servicio para que nuestros asociados tengan ese mejor servicio y a veces no es fácil porque todo ha aumentado, y sabemos que a los asociados les cuesta pagar el servicio. Pero en ese sentido, siempre buscamos la alternativa para que los asociados mantengan el servicio, y eso (planes de pagos) solo puede hacer una cooperativa” destacó.

Además, dijo que “para mí es un placer conducir esta cooperativa, que no es poca cosa, porque es muy grande. Y queremos seguir trabajando, pedirles a los socios paciencia para que sigamos trabajando en conjunto”.

Por último, recalcó “en los tiempos difíciles tenemos que trabajar en conjunto, unir los esfuerzos, para seguir llevando adelante nuestra provincia y nuestra ciudad, brindando siempre los mejores servicios. Muchas gracias a todos los presentes por estar y que Dios los bendiga”.

En el marco del evento, se reconoció a personal jubilado de la CEEL.

Entre las autoridades presentes estuvieron: el diputado Oscar Alarcón, el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones Ángel Kuzuka, el intendente de Colonia Victoria Hugo Andino, en representación de la comuna de Eldorado estuvo el secretario de gobierno Fabián González, el presidente del Concejo Deliberante Jorge López, el actual vicepresidente del Concejo e intendente electo Fabio Martínez, y otros ediles. Además de autoridades del Consejo de Administración de la CEEL, que preside Alberto Romero. También estuvieron representantes de las fuerzas de la ciudad y vecinos, entre otros.

Cabe destacar que la Cooperativa en sus inicios se creó para brindar a los socios energía eléctrica, pero actualmente es prestataria también de los servicios de agua, televisión por cable, internet, además de venta de gas envasado, postes, muebles y electrodomésticos, y cuenta con importantes espacios en el centro de la ciudad (el SUM, el galpón 10, y el paseo cooperativo donde se encuentra el Museo Cooperativo- considerado uno de los más lindos de la provincia, entre otros).