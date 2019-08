Advierten que para recibir fondos de programas de vivienda habrá que atenerse a criterios de planificación definidos por Nación

Marina Klemensiewicz, secretaria nacional de Infraestructura Urbana recorrió obras en distintos puntos de la provincia. Afirmó que el país arrastra un déficit de inversión en infraestructura básica de más de 40 años y consideró que la mayoría de las ciudades crecieron sin planificación. Indicó que un problema recurrente es una excesiva extensión que obliga a extender innecesariamente las redes de infraestructura y servicios. Indicó que Nación definió anillos en ciudades como Posadas y se estableció que Nación solamente financiará proyectos que se desarrollen dentro de esos anillos.

La funcionaria nacional y el precandidato a diputado nacional del PRO, Alfredo Schiavoni, recorrieron en Posadas y San Ignacio algunas de las 21 obras que la secretaría de Infraestructura Urbana lleva adelante en la provincia con una inversión que supera los mil millones de pesos desde 2016 hasta la fecha.

Marina Klemensiewicz advirtió que en el país arrastra en las últimas cuatro o cinco décadas un déficit de infraestructura al que calificó como alarmante. “Los sucesivos gobiernos no planificaron o no entendieron como iban a crecer las ciudades, por eso ahora hay localidades enteras que no tienen ni agua ni cloacas. Es algo en que los sucesivos gobiernos van a tener que seguir invirtiendo”, indicó.

Consideró que uno de los problemas que llevaron a la situación actual es que durante mucho tiempo se construyeron barrios en lugares alejados de los ejidos urbanos porque allí los terrenos eran más baratos. “Entonces la gente se iba a vivir a lugares donde no había escuelas, recolección de residuos, seguridad, cloacas y nos encontramos con que hay que hacer inversiones muy importantes”, reflexionó.

Para evitar que esos problemas relacionados a la expansión excesiva de las ciudades se multipliquen, la Nación busca establecer algunos criterios de planificación urbana. “Para Posadas definimos un anillo hídrico que define los límites de crecimiento de la ciudad. Hay que tratar de que la ciudad no crezca más allá de ese anillo porque después cuesta mucho llevar infraestructura, sobre todo porque sigue habiendo muchos vacíos urbanos donde hay infraestructura y nosotros tenemos la tendencia a seguir ampliando la mancha urbana entonces uno siempre viene corriendo de atrás”, dijo.

Explicó que cualquier proyecto de urbanización que pretenda recibir fondos nacionales deberá cumplir con esos criterios. “Si quieren recibir fondos nacionales los proyectos tienen que estar dentro del anillo, las ciudades para ser sustentables deben tener una densidad demográfica determinada”, sentenció.

Por su parte, Alfredo Schiavoni indicó que uno de los problemas para extender el uso de las cloacas es que muchos frentistas no se conectan a las redes que pasan frente a sus casas. “Lo que ocurre con las casas que se construyeron antes que las cloacas en que generalmente tienen el pozo absorbente y la cámara séptica en la parte de atrás de la casa, mientras que el caño maestro de la cloaca pasa por el frente de la casa. Eso quiere decir que para conectarte tenés que romper todo para cambiar el sentido de la eliminación de los efluentes. Eso hace que en Posadas solamente el 25% de las casas estén conectadas a la red de cloacas a pesar de que hay red cloacal en muchos lugares”.

Aseguró que para revertir esa situación se están ideando algunos programas para asistir a los frentistas para que puedan hacer su conexión.

JRC EP