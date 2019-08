Picada en la avenida Uruguay: el abogado del conductor del Gol acusó a la víctima de salir en contramano y sin luces

Mientras Alejandro R., de 18 años, continúa detenido a pesar de que el juez Marcelo Cardozo le otorgó la excarcelación el viernes pasado, su abogado defensor negó que corrieran una “carrera” y afirmó que Soledad Adorno salió por la calle Florencio Sánchez en contramano, sin luces y sin la documentación que acredita “la idoneidad para conducir”.

El abogado Alejandro Pujol, defensor de Alejandro R., el muchacho de 18 años aún detenido por un choque sobre la avenida Uruguay, en Posadas, mientras presuntamente corría una picada, dijo que Soledad Adorno, la mujer que manejaba el Hyundai que fue chocado por su cliente, salió intempestivamente en contramano y sin las luces reglamentarias encendidas.

Alejandro Pujol, abogado defensor de Alejandro R. en Canal 12

“Esa noche él no consumió alcohol. No está acreditado que corría picadas, no hubo una coordinación de un preparativo de competencia, no hubo intencionalidad de competir uno con otro, por eso se detienen en el semáforo y después arrancan la marcha. En forma intempestiva sale este vehículo de una calle en contramano, sin las luces correspondientes sumando a otras irregularidades como la falta de documentación que acredita la idoneidad para conducir”, afirmó el letrado en declaraciones a Canal 12.

Pujol insistió en que los primeros resultados de las pericias demuestran que el Volkswagen del muchacho no tiene modificaciones para competir y que todo lo demás está en etapa de investigación.

Alejandro R. permanece detenido a pesar de que el viernes, el titular del Juzgado de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, le otorgó la excarcelación con una caución de 200 mil pesos, que todavía no fueron cubiertos por sus familiares. “Una vez que se acredite estaría recuperando la libertad. Se dice que su familia tiene buena posición económica y en realidad no es así, están tratando de reunir el dinero. La fianza aún no fue abonada”, agregó Pujol sobre su cliente que esta semana cumplirá 19 años y está acusado de lesiones graves culposas. “Es estudiante, un chico que no se esperaba estar en esta situación”, lamentó.

En tanto Franco Javier M., el conductor de 21 años que manejaba el Renault Clio que presuntamente competía contra Alejandro R. y su Gol recuperó su libertad el viernes a última hora luego de que su familia acreditara el pago de 100 mil pesos, monto que fijó el juez Cardozo como caución.

Alejandro R. y Franco Javier M. protagonizaron un incidente vial el lunes de la semana pasada cuando presuntamente corrían una picada sobre la avenida Uruguay, en Posadas, en sentido Norte Sur. Por lo que se observa en las cámaras de seguridad de los negocios de la zona, al llegar a la calle Florencio Sánchez, el Volkswagen Gol de Alejandro R. impactó desde atrás a un Hyundai Génesis al mando de Soledad Adorno, de 39 años, quien circulaba en el mismo sentido rumbo a su puesto de venta de frutas y verduras en el Mercado Central de Misiones. Producto del choque, la mujer fue derivada al hospital escuela Ramón Madariaga mientras que Alejandro R. y Franco Javier M. fueron detenidos horas más tarde.

SGF