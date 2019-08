Lionel Messi se lesionó y no viaja a la gira del Barcelona por EEUU

El crack argentino retomó hoy los entrenamientos con el equipo culé, pero tuvo que retirarse por una molestia. Qué dicen los estudios.

No empezó nada bien la temporada para Lionel Messi. El argentino, que hoy se sumaba a los entrenamientos del Barcelona, tuvo que abandonar la práctica por una molestia en la pierna derecha. El club informó que las pruebas realizadas mostraron que tiene una lesión de primer grado en el sóleo, lo que le impedirá ser parte de la gira del equipo por Estados Unidos.

Messi se quedará en Barcelona realizando la recuperación y su evolución marcará su vuelta a las prácticas con el conjunto blaugrana.

Sin dudas es un golpe dura para el argentino que después de su participación en la Copa América y una largas vacaciones, tenía ganas de volver al club para arrancar un nuevo desafío.

De hecho, el capitán había hablado ayer ante los hinchas que había asistido al Camp Nou con motivo de ver el partido ante el Arsenal por la Copa Joan Gamper y había vuelto a repetir su intención de ganar este año la Champions League.

“Es difícil decir algo hoy después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada, confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico y no tengo duda de que todos juntos vamos a volver a pelear por todo”, afirmó, micrófono en mano.

Hace un año, Messi había prometido pelear para ganar la Champions League a Barcelona, pero la historia de la Roma se repitió con un 4-0 en la vuelta de semifinales contra el Liverpool. El capitán azulgrana no mencionó la ‘Champions’ pero sí repitió un discurso optimista y de paso quiso dar valor a la racha de ligas.

“La temporada pasada la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio, pero creo que tenemos que dar valor a la liga, la octava liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso, y para este también. Es algo muy importante lo que se hizo y nos daremos cuenta con el paso de los años de lo difícil que es”, afirmó, dejando claro la ilusión del equipo.

“Como todos sabemos este club siempre lucha por todo, estamos con ilusiones renovadas, con muchas ganas y espero que ustedes lleguen de la misma manera”, añadió. Messi fue el último en saltar al césped, en una presentación de uno en uno de los jugadores de la primera plantilla. Las mayores ovaciones fueron para los fichajes Frenkie de Jong y Antoine Griezmann.

