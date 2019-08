Las ventas en los comercios de Posadas se incrementaron hasta en un 50% durante el fin de semana del Black Friday

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas informaron que los cambios en la propuesta de este evento, que en esta edición se orientó fuertemente al turismo y a la promoción, tuvieron un impacto no solo en la ocupación hotelera –llegando a un 70%-, sino en las ventas que alcanzaron entre un 35% y 50% en algunos rubros. No obstante, sectores como el ferretero no lograron el mismo éxito y para paliar los efectos de la crisis, los menos beneficiados extenderán sus ofertas por más tiempo.

Sergio Bresiski- Radio _Libertad

La semana pasada se llevó a cabo el Black Friday 2019, integrando a nuevos sectores y bancos. A diferencia de años anteriores, el potencial de este evento se destacó por la propuesta cultural y turística que acompañó las ofertas de los comercios. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos Maria Beigbeder explicó que esta es la orientación que desde su gestión buscan darle al evento.

“Estamos transformando a este evento en uno turístico y con una oferta más integral (…) nuestra intención es darle al ciudadano una alternativa de un buen fin de semana”.

Resaltó que sectores como el textil y electrónico fueron los que mejor se posicionaron en las ventas. Entre los días que tuvieron mayor demanda destacaron el sábado y el domingo.

Ese fue el caso de Galver, según el subgerente de la tienda, Mario Emanuel Caballero, se vio un 15% más de movimiento impulsado por la campaña. A diferencia de lo expresado por Beigbeder, los días donde tuvieron más ventas fueron el viernes por la tarde y el sábado.

Coincidió Sergio Bresiski, vicepresidente de la organización quien afirmó que esta campaña fue mejor que la del año pasado, porque en unidades de ventas estas se incrementaron en un 10% respecto al año pasado y comparado con un fin de semana habitual se logró un aumento de hasta 50% por día.

Cerca del 60% de las ventas que se realizaron fueron con tarjeta de crédito, expresó el presidente de la CCIP.

Otros sectores como el turístico y souvenirs aprovecharon la ocupación hotelera, que según Beigbeder alcanzó el 70% e incrementaron las ventas para este rubro como en el caso de El Bagual.

La sorpresa del evento fue el domingo, mientras que en un fin de semana habitual muchos comercios cierran ese día, en esta edición del Black Friday, los comerciantes probaron suerte y se estima que las ventas durante esa jornada fueron importantes.

“El domingo abrimos a la tarde, fuimos a probar suerte y vendimos hubo bastante movimiento, el efectivo estuvo muy presente por los descuentos, también hubo gente que opto por las promociones de las tarjetas”, sostuvo Keren Caudullo.

Aunque en líneas generales, la CCIP afirmó que el evento fue un éxito, algunos rubros no fueron tan beneficiados como en el caso del ferretero revelando caídas de hasta el 50% respecto a años anteriores.

Nuevas promociones

Para fin de año desde la Cámara de Comercio organizan un evento importante. Según lo “Ni terminamos de evaluar el reporte del Black Friday y ya estamos pensando en nuevas iniciativas”.

Caída de las ventas

Bresiski señaló que en lo que va del año se han cerrado 300 comercios. “Esta es una realidad que no podemos tapar con cualquier evento de la ciudad, la parte triste y más angustiante de esta ciudad es lo que nos toca vivir”.

Explicó que aun así depende mucho del rubro de la empresa, pero destacó el avance de las ventas en este sector gracias a las ventas.

SPM/ AR