Un hombre hizo manejar a su hijo de 10 años en plena ruta y lo grabó: “Acelerá, maricón”

RELACIONADAS Se conocieron detalles de la muerte de los gemelos de un año que quedaron encerrados en un auto

“Vos dale, ATR manejando piolón y manso con los pibes guacho”, le dice al nene mientras varios autos pasan en sentido contrario.

Un hombre hizo manejar a su hijo de 10 años en plena ruta en La Pampa. El hecho quedó registrado en un video que el mismo adulto filmó y que luego se virálizó rápidamente.

“No tengas miedo, acelerá maricón”, le grita al menor en medio del trayecto que une las ciudades de General Pico y Speluzzi. “No desaceleres, fijate la agujita que de 60, 70 (kilómetros por hora). No tengas miedo, maricón. No te vayas para la banquina sino rompemos las gomas. Andá por tu carril, si el camión va por su carril”, agrega mientras mientras varios autos pasan en sentido contrario.

Luego, a modo de recomendación, precisa: “Vos siempre calculá que esta rueda no se vaya para la banquina. Ahí va correcto el auto, no te abras mucho si sobran como tres metros a cada lado. Ahora apretá el embrague y no metás cambio, acelerá y guarda que no se te caiga en la banquina, porque si se te cae te da vuelta como una media. Para eso tenés el volante, para llevarlo derechito”.

“Mirá qué fácil, ¿viste? ATR dale manejando piolón y manso con los pibes, guacho”, exclamó el hombre mientras, para festejar, mira a cámara y usa una expresión de moda que significa ‘A Todo Ritmo’.

Sin poder disimular sus nervios e inseguridad el joven le avisa en un momento que, al hacer la filmación. no le permite ver y luego le advierte que le cuesta esquivar los baches de la ruta. “Es que no sé esquivarlo, si lo esquivo me choco a aquel auto”, señala. Luego de decirle que lleve l auto “derechito”, el hombre le pide a su hijo que salude a la cámara. “Bueno, vamos llegando a Pico, con el piola vago acá, escuchando unos temas”, agrega el padre del niño y pone una canción a todo volumen.

Horas después de que estallara el escándalo, el periodista Cristián Caluori contó: “Todavía no ha pasado nada. Estuvimos hablando con el fiscal General (de General Pico) Armando Agüero y nos dijo que no es delito, que es una infracción de tránsito y que no hay ningún tipo de denuncia ni en las fiscalía ni en la Comisaría Primera”.

“Todavía no está identificado el padre. Es el padrastro, por la información que nosotros manejamos. Venían por la ruta provincial 101, es una trayecto de 15 kilómetros y (el video) lo viralizó la misma familia”, añadió.

Fuente: La Mañana de Neuquén