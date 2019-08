Franco Armani le negó el saludo a Agustín Rossi, exarquero de Boca

Luego del 3-0 del “Millonario”, el actual portero de Lanús quiso saludar a su colega, que le esquivó la mano. La raíz del cortocircuito

Agustín Rossi fue, sin dudas, uno de los grandes protagonistas del encuentro en el que River superó 3-0 a su equipo, Lanús. No sólo porque le tapó un penal a Nicolás de la Cruz e intervino en otras cinco oportunidades claras de gol generadas por el “Millonario”, sino porque además resultó el blanco de las burlas de los hinchas locales a partir de su pasado en Boca, hecho por el cual el mismísimo Marcelo Gallardo “retó” a su parcialidad.

Pero el guardameta también quedó en el ojo de la tormenta por un episodio con su colega de arco, Franco Armani. Tras el final del partido, Rossi se acercó al portero de la Selección para saludarlo, pero el ex Ferro y Deportivo Merlo lo ignoró, dejándolo con la mano extendida.

La primera presunción fue que tal vez Armani no había visto el intento de saludo, sin embargo, con el correr de las horas, la versión del desaire intencionado tomó fuerza. Infobae pudo comprobar que, efectivamente, la figura de River está molesto con Rossi; por eso su actitud.

¿Cuál fue la raíz de esta diferencia entre los arqueros? Las declaraciones que el guardavalla de Lanús realizó hace unas semanas en Fox Sports. “No sé si Armani es el mejor arquero del fútbol argentino, no creo que tenga que opinar de eso. Sí ha tenido un gran momento, pero quizá se amplifica porque ha tenido determinación en partidos donde River quizá no ha ganado o ha ganado por un gol y en los momentos donde me ha tocó a mí salvar un pelota no se habló demasiado”, fue una de las frases que le hicieron ruido a Franco.

“Hubo partidos en los que se valoró más un atajada de Armani y el trabajo de equipo, y en Boca o en los otros clubes no pasaba. Siento que Armani tuvo mejor prensa, hubo partidos en los que yo capaz atajé una pelota importante pero se hablaba más de un gol de “Carlitos” Tevez, o de lo que sea. Y en los partidos en los que a él le tocó sacar una pelota, se magnificó más la atajada que el gol”, fue otra definición que no le gustó a Armani. Y ese cortocircuito generó el desaire que se hizo viral.

ARMANI NO ACEPTÓ EL SALUDO DE ROSSI#JuegoSagradoFOX – El ex Boca había declarado sobre el arquero de River, que al parecer quedó molesto. pic.twitter.com/8Pspmqva9S — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 5, 2019

Franco Armani llegó a River a principios de 2018 y se ganó el puesto. Resultó gravitante en los tres títulos que ganó su equipo desde que arribó: Supercopa Argentina, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. Rossi, en tanto, arribó a Boca en 2017, a pedido de Guillermo Barros Schelotto. Alternó buenas actuaciones con algunos errores, que provocaron que su titularidad siempre se mantuviera en duda. Posteriormente, con la llegada de Esteban Andrada, perdió su lugar. Pasó a Antofagasta de Chile y volvió a ser cedido a Lanús, donde busca reverdecer su carrera, a los 24 años.

(Fuente: Infobae)