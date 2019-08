El emocionante video de Disney para recordar a Cameron Boyce

El joven murió a los 20 años después de sufrir un ataque de epilepsia mientras dormía. Fue estrella de la exitosa serie Jessie.

El 6 de julio de 2019, la muerte de la estrella de Disney Cameron Boyce, a los 20 años, sacudió a Hollywood. “Con un profundo pesar informamos que esta mañana perdimos a Cameron”, dijo un vocero de la familia del actor al confirmar la noticia a la cadena estadounidense ABC. A los pocos días, los padres del joven precisaron fue víctima de un ataque de epilepsia mientras dormía.

El joven actor fue protagonista de varios programas en la pantalla de la mencionada megaproductora de TV. Good Luck Charlie, Bunk’d y Jessie fueron algunas de las tiras en las que trabajó. También se lució en el film Grown Ups, el que interpretó a uno de los hijos de Adam Sandler.

El comediante tenía una gran amistad con Boyce. De hecho, no ocultó su profundo dolor por la muerte del muchacho. “¡Gracias, Cameron! Por todo lo que nos diste. Mucho más estaba en camino, nuestros corazones están rotos. Estoy pensando en tu increíble familia y enviamos nuestras más profundas condolencias”, manifestó Sandler en ese momento.

