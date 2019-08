Cascaritas

Es época de cítricos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si la cáscara desechar o arreglarla al compostero?. Buena la respuesta a la ultima opción es… No, pues acidifica mucho y esto no es conveniente para la vida de los micro organismos que transforman nuestros desechos orgánicos en humus para nuestros cultivos.

La otra opción, o sea desechar, yo diría que no siempre. Así que por que no aprovecharlas y hacer cáscaras azucaradas para acompañar el maté y o café.

Ingredientes:

Cascaras sin pellejo de naranjas/ pomelos/limones o por qué no un mix.

Azúcar

Flores de jazmín

Lavadas las frutas para asegurarnos que no le quede restos de tierra o fumagina, exprimir el jugo, retirar el pellejo y cortar en tiras.

Colocarlas en una olla con abundante agua y a fuego fuerte hervirlas por 20 minutos.

Dejarlas reposar hasta que este frió, escurrirlas, volver a agregarle agua y llevarlo a hervor. Volver a descansar y repetir por tercera vez el proceso.

En esta última escurrir y no agregar agua.

Volver al fuego y por cada taza de fruta cocida y escurrida agregar 1/2 taza de azúcar.

Cocinar sin revólver para que la fruta no se apelmace, pero sí sacudir para que se suelte del fondo.

Cuando ya no quede liquido agregar las flores de jazmín , retirar las cascaras de a una y disponerlas en un bandeja con abundante azúcar. Azucararlas y dejarlas secar.

Si te quedaron muy húmedas, guardalas en un frasco en la heladera para usarlas como frutas abrillantadas en tu próximo budín.

Pd. Si no tenés flores de jazmín puedes remplazarlas por pétalos de rosa de jardín, nunca de florería o por flores de lavanda.

Por Gaby Machel

