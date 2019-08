Susana Gimenez de visita en la ciudad de las Cataratas

La diva de los teléfonos que lidera el rating de la noche del domingo en la televisión argentina, fue declarada huésped de honor en el hotel O2 de Iguazú. Susana se hospeda en el lugar que fue inaugurado en mayo de este año y construido por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH).

La diva más importante de la televisión argentina arribó este jueves a Puerto Iguazú junto a su hija Mercedes y a su llegada fue declarada huésped de honor en el hotel O2 de Iguazú (4 estrellas superior). El hotel que fue inaugurado el 16 de mayo de este año con 88 habitaciones y construído por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), es el primero de propiedad sindical en obtener la certificación de emprendimiento sustentable.

Susana que estrenó en el mes de julio la nueva temporada de su exitoso ciclo en Telefe, liderando el rating de los domingos por la noche, tiene previsto visitar las Cataratas este viernes y regresar el sábado a Buenos Aires.

La conductora más querida, “con más de 30 añosde trayectoria”, como ella misma lo expresó destacó que se siente muy feliz de estar en la tierra colorada. “Amo Misiones y su tierra colorada, me hace acordar siempre a Isabel Sarli” dijo evocando emocionada a la actriz recientemente fallecida, a quien solo recordó con halagos hacia su profesionalismo, belleza y sencillez.

En el marco de su visita también resaltó que le encantan las Cataratas, y dijo que ha venido varias veces, pero siempre se sorprende porque son fabulosas, “me encantan, son divinas” exclamó.

Nadie le gana en la televisión nacional

La diva de los teléfonos estrenó su ciclo el 14 de julio pasado, y su programa se emite los domingos a las 22 horas en Telefé y acumuló en el mes de julio, un promedio de 15.4, seguido de “Argentina tierra de amor y venganza” con 13.5, y “ShowMatch” con 13.1, ambos de El Trece.

El programa de Susana tiene un segmento especial para “Pequenios Gigantes”, donde los niñosson los protagonistas con canto, baile y mucho carisma.

Al respecto Susana dijo que se siente muy cómoda conduciendo su nuevo ciclo, con instalaciones modernas y renovadas en Telefe, y contó que “arrasan los niños en el programa, a la gente le da mucha ternura verlos y algunos cantan mejor que los cantantes profesionales, son impresionantes”.

Sobre su incursión en las redes sociales se reía de ella misma, “soy un desastre, me llevo pésimo, a veces aprieto cualquier botón y me saco una foto yo misma hecha un monstruo y la publico sin querer” dijo. Hizo alusión a una foto que se sacó hace poco cuando había salido del baño con crema en la cara y que la publicó sin querer en las redes, pero fue levantada por todos los medios.

El amor…

También habló de la serie de Carlos Monzón, donde Susana (que fue pareja del ex boxeador argentino) es protagonizada por la actriz Celeste Cid. Contó que lo conoció filmando la película “La Mary” y que su relación con él fue muy pasional. Dijo además que los directores de la serie fueron a hablar con ella para que pueda brindarle detalles de su relación “son muy respetuosos, amorosos y me di cuenta que no iban a poner cosas horribles ni nada, me encantaron, me encantó hablar con ellos” indicó.

En esta línea sostuvo que tuvo grandes amores en su vida, pero que se divierte mucho más soltera que estando casada o en pareja, además expresó que cree que ya pasó su tiempo de enamorarse “ya pasó, ya no me enamoro, estoy tranquila ahora, nadie me hace sufrir, no estoy esperando más que el teléfono suene, mirando a ver si me llamó o no me llamó. Porque al principio todo es fabuloso y color de rosa, pero después pasa, estoy bien así” expresó.

Susana destacó el amor que siente por su hija Mercedes “es una relación fantástica, nos amamos con locura y aveces me agota y la mataría porque es la antítesis mía, pero yo sin ella no podría vivir”. Y aclaró que en otras cosas se parece mucho a ella “aveces cuando me llama, la escucho, y dijo soy yo! Habla como yo, y el pelo se lo fue aclarando cada vez más, y ahora ya lo tiene como el mío” dijo.

Nada llega sin esfuerzo

Pro otra parte Susana recalcó “creo que no tengo nada por cumplir, nunca pediría nada más porque tengo mucho más de lo que alguna vez soñé, yo solo puedo agradecer a Dios, agradezco todo lo que tengo todos los días de mi vida”.

Y agregó “pero también tengo que decir que trabajé mucho mucho por todo, porque nada sin esfuerzo te llega, tenés que esforzarte y laburar. Cuando era modelo por ejemplo aveces tenía que ponerme tapados en enero, y bikinis en julio en pleno invierno, tirarme al agua muerta de frío, muchas cosas hice y me esforcé mucho en todo”.

En cuanto al mote de diva, aseveró “diva te lo van diciendo cuando pasan los años, a los 29 cuando filmé La Mary nadie me decía diva, recién ahora lo dicen, es a medida que vas creciendo que te lo dicen”.

En cuanto a que siempre se escucha por una u otra mujer que aparece en la pantalla “esta será la próxima Susana”, ella manifestó “yo creo que nadie puede reemplazar a nadie, a las grandes estrellas como Sofia Loren, Brigitte Bardó o Marilyn Monroe, todas trataron de copiarlas pero nadie pudo, nadie lo logró, porque cada cual tiene su propia personalidad y su estilo, sus formas, pueden parecerse fisicamente, pero abren la boca y es otra cosa, porque son únicas”.