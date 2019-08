Noelia Rossano: “El lema de este año hace un llamado a empoderarnos y hacer posible la lactancia”

Estamos en la semana Mundial de la Lactancia, que se desarrolla todos los años la primera semana de agosto. “El lema de este año hace un llamado a empoderarnos y hacer posible en la lactancia el hecho de incluir a todos, desde la familia, la sociedad, profesionales de la salud, gobierno, fueron las palabras de Noelia Rossano en la entrevista que brindó a Misiones Online. Además brindó detalles sobre las ventajas y beneficios tanto para el bebé y la mamá.

Noelia Rossano es asesora en lactancia y puericultora. Tiene como rol acompañar a las futuras mamás desde el embarazo, parto y post parto. En diálogo con Misiones Online explicó que trabaja desde el embarazo, acompañando, informando, asesorando y promoviendo desde la etapa prenatal y el parto, que es un hecho muy fundante para el resto de la vida, pero hacemos hincapié en la lactancia que es fundamental en los primera años de vida del niño y que la lactancia se establezca lo mas pronto posible desde el nacimiento, desde la hora de vida biológicamente., en esa primera hora de vida los bebes están mas alerta, y si el bebe esta sano no es tan necesario los controles tan pronto.”

Además destacó la importancia de brindar información desde la etapa prenatal, para que las futuras mamás lleguen informadas al momento del parto.

“Entender y quizás conocernos más y empezar a reconocernos mas en lo que estamos preparados naturalmente, y que la naturaleza lo hace todo, hay que también aceptar el deseo de dar la teta de cada mama y que no sea un mandato. Y sobre la voluntad, yo creo que, si hubiera más información y apoyo, la voluntad se va trabajando y eso esta faltando mucho, la información es muy importante.”

También habló sobre las consultas más comunes que recibe en su consultorio: “lo que más consultan sobre todo las primerizas es el creer que no tienen leche, y sobre todo porque también al ir a una consulta pediátrica le dicen que la leche materna no esta llenando al bebe, y muchas veces la mala prendida también, vienen mamas con muchos problemas en los pezones, grietas, mastitis, etc. Pero sobre todo el creer que no tiene leche.”

En relación con el lema que lleva este año la semana de la lactancia, que tiene que ver con el empoderamiento y el llamado a la sociedad, Noelia expresó: el lema de este año es el llamado a la sociedad, me parece perfecto el lema porque este trabajo no es solo de la mama y hace también un llamado a empoderarnos y hacer posible en la lactancia el hecho de incluir a todos, desde la familia, la sociedad, profesionales de la salud, gobierno, etc. Y también una política social equitativa en cuanto al género, a la igualdad del trabajo no remunerado y si remunerado, porque la lactancia termina la licencia, y recién a los 3 meses se esta terminando de formar esa lactancia, y después ni hablar que la mama tiene que volver a trabajar, etc.

Son muchos procesos hormonales donde parece que uno recién se está acomodando emocionalmente y tu niño también. Y también en la licencia por paternidad, porque nosotros necesitamos a ese acompañante, ese pilar es fundamental y si te dan solo dos días, en eso también hablamos de la equidad de género, donde no es tan fundamental el padre pareciera y es mas fundamental para ir a generar económicamente algo, y después en el gobierno y en todas las entidades sociales de generar políticas para esto, para que no se pierda la lactancia.”

Noelia, recomienda prepararse unos 20 o 30 días antes del momento de volver a trabajar, para poder preparar y acostumbrar al cuerpo a la extracción de la leche y que ésta obtenga todos los nutrientes necesarios para el bebé: “no es lo mismo para la mama cuando el bebe succiona que sacar leche por un extractor o un saca leche, no genera lo mismo, se necesita que haya oxitocina que es la hormona del amor, y eso hace que en nuestro cuerpo se genere la prolactina que es la hormona de la leche, un aparato no nos da eso.”

El rol de la lactancia

Noelia, indicó cómo es el doble rol que cumple la lactancia para el bebé, que más allá de nutrirse de esta manera, también se nutre emocionalmente de este vínculo afectivo: “La teta para el niño, aparte del vinculo alimenticio es el vinculo emocional, principalmente es eso, porque justamente como para dar la teta no hay horarios, con la mamadera si es cada 3 o 4 horas, pero la leche materna se digiere más rápidamente entonces el bebe pide, ya que estuvo 9 meses sintiendo a su mama, necesita unos 9 meses de “extra-gestación”, entonces al dar la teta se vuelve a generar esa “casita” para el bebe.”

Por último, sobre un tema muy importante, los tiempos y edades de lactancia materna, Noelia expresó que más allá de las creencias que existen sobre las edades en las que se debe dejar de dar la teta, la lactancia es fisiológica: “sobre todo es hasta que mama y bebe quieran, más allá de lo que se genera, por ejemplo la OMS o lo científico dice que hasta los 6 meses es exclusivo, de leche materna o leche artificial, que luego con una alimentación complementaria, es decir, la teta no se deja, hasta los dos años o más, pero después la Asociación Española de Pediatría va mucho más allá y dice que no hay ningún estudio que indique que hay daños psicológicos físicos o emocionales para un niño de mas de 2 años que siga tomando la teta, estamos acostumbrados como sociedad a darle a un niño gaseosa para que viva su niñez pero no horrorizados miramos que un niño mayor de 2 años tome teta.”