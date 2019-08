Copa Ciudad de Posadas: más de 150 chicos participaron de la jornada de básquet en el Itapúa

Las instalaciones del Itapúa Tenis Club fueron sede de la jornada clasificatoria de básquet 3 vs 3 y 5 vs 5 de la Copa Ciudad de Posadas, instancia local de los Juegos Nacionales Evita 2019.

El certamen contó con la participación de más de 150 chicos en las categorías Sub 14 y Sub 16 femenino y Sub 15 y Sub 17 masculino.

Los ganadores clasificaron a la fase zonal que se efectuará el próximo 14 de agosto. En esa fecha, los representantes de Posadas disputarán con sus pares de Apóstoles, Garupá, Fachinal y Candelaria los lugares para la fase provincial.

“Es algo muy entretenido y muy bueno para tener experiencia. Fueron partidos bastante peleados. La mayoría de los equipos que participaron pertenecen a clubes de barrio. Nosotros venimos entrenando hace bastante para poder ganar, viajar y jugar en el torneo nacional”, comentó Facundo Silva, jugador del Club Tokio.

Por su parte, Martín Giménez, profesor a cargo de la competencia, destacó que “la jornada fue tranquila y se pudo ver a los deportistas jugar sin sobresaltos para conseguir el pase a la etapa nacional que se realizará en la ciudad de Mar del Plata del 6 al 11 de octubre”.

La Copa Ciudad de Posadas es organizada por la actual gestión del intendente Joaquín Losada y se extenderá hasta el 12 de agosto con competencias de distintos deportes en varias sedes de la capital provincial.