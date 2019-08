Picada en la avenida Uruguay: habló la víctima y contó que tras el choque, “no me ayudaron a salir del auto, sólo querían saber dónde estaban las cámaras”

Soledad Adorno iba en el Hyundai que recibió el impacto del Gol que corría una “picada”. Sucedió el lunes a la madrugada, y la mujer ahora habló por primera vez tras el siniestro. Su recuperación tardará varios meses y dice estar afligida ya que como comerciante “vive el día a día” y su reposo no la dejará trabajar.

Soledad Adorno – Canal 12

Soledad adorno de 39 años, ahora está internada en el Hospital Madariaga. A base de calmantes, alivia el dolor que le dejan sus lesiones producto del fuerte impacto que recibió en el sinestro.

“Tengo fractura de fémur, rodilla, astillada la cadera y algunos moretones en el brazo. Tengo para ocho meses de recuperación”, contó en una entrevista a Canal 12. Además agregó que este viernes va a recibir una operación para colocarle unos “clavos especiales en el fémur”.

El momento justo del impacto.

Soledad relató lo que recuerda del episodio: “Aquella madrugada me levanté como todos los días para ir a trabajar a las 1 de la mañana. Salí de mi casa, preparé mate y cuando llego a la avenida Uruguay, en una velocidad moderada, veo a dos autos a una larga distancia de donde estaba yo y sigo mi trayecto. Cuando me doy cuenta escuché un frenazo atrás mío y cuando me quise tirar para mi derecha, el auto me agarró igual en la parte trasera izquierda de mi auto. Eso provocó un trompo y me quedé medio inconsciente porque me explotó el airbag en la cara y ahí me iba contra una camioneta y eso fue lo que me fracturó la pierna”.

“Tenía el cinturón puesto”.

En los videos que trascendieron, se nota la velocidad con la cual corrían el Volkswagen Gol y el Renault Clio. Soledad contó que “temí por mi vida en un momento, sobre todo cuando mi compañera me gritaba ‘Sole, reaccioná’, ahí pensé que no volvía. Fue muy fuerte el impacto”.

“Si ven el video se van a dar cuenta que yo iba tranquila, re prudente. Y esta gente venía desde otros lugares haciendo picada. Venían con toda la adrenalina y caí yo. Esta vez me tocó a mí”, relató afligida.

Así comenzó la “picada”.

Además agregó: “Yo lo que me acuerdo es que pedía que por favor me sacaran del auto y mi compañera me quería sacar y no podía abrir la puerta de mi lado y ellos –los chicos que venían haciendo picadas– vinieron a lado nuestro y yo les pedí que me saquen y ellos sólo querían saber dónde estaban las cámaras”.

Por otra parte, Soledad reveló un dato interesante. Ante la duda de que si efectivamente los jóvenes corrían una carrera ilegal pactada previamente, Adorno dijo: “Había además una moto que iba filmando los que hacían los chicos, filmando la picada. Ellos estaban todos juntos”

Así quedó el auto de Soledad.

Soledad cuenta que deposita sus esperanzas en las autoridades: “yo espero que se haga justicia, confío en la justicia” y agregó que tienen “muchas pruebas y confío en la justicia. Vamos por todo, por la parte civil y la parte penal también”, aunque según fuentes judiciales, los implicados, que están detenidos, podrían recuperar la libertad de forma inminente.

“Sería injusto que en las próximas horas ellos queden libres”

El largo proceso de recuperación

Soledad atravesará ocho duros meses en los que deberá realizarse las curaciones, cuenta que “de la operación depende de quedar o no con secuelas”.

“Me están acompañando todos mis amigos y mis familiares. No me dejan ni a sol ni a sombra”, agrega.

Así quedó el Gol que corría la “picada”.

Una de las cuestiones que angustia a Soledad es que su situación laboral depende sólo de ella misma. “Yo soy comerciante, vivo el día a día. Yo vendo verduras y hago reparto. Manejo mi negocio y me va a costar mucho volver”, contó.

Además agregó que “ningún integrante de la familia de los chicos se comunicó con nosotros y los abogados de ellos sólo quieren sacarlos de la cárcel y listo. Ellos están en su mundo”.

DL