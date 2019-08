La actriz Luisana Lopilato contó qué aprendió luego de que su hijito Noah superara el cáncer

Tras una valiente lucha, Noah se curó y hoy goza de un excelente estado de salud. Feliz por su pleno presente en familia, Luisana charló con la revista Gente y, además de hacer referencia a la enfermedad que enfrentó su hijo, contó las lecciones que aprendió y cómo ve la vida hoy.

“Aprendimos a identificar y establecer las prioridades en mi vida. Porque cambiaron, de cero a cien. Ya no me ocupo de tonterías, de comentarios maliciosos, de conflictos. Cuando hablo con mi familia siempre les digo: ‘No se enganchen con peleas, con el estrés… No se olviden lo que vivimos. Nada es tan importante'”, reconoció la actriz.

Y aclaró que si bien le da importancia a lo que sucede en su vida, nada es tan valioso como el bienestar de su familia: “No digo que no me importe nada. Si no que en mi cabeza hay un cartel inmenso que dice ‘familia’. Entendí que no debo sostener lo que me incomoda, lo que no me gusta, lo que me hace mal. Me manejo fácil: ¿tal cosa me hace feliz? ¿No? Entonces, muy amorosamente, la aparto de mí, y ya”.

Lu, que también es mamá de Elías y Vida, se mostró muy agradecida con Dios y cerró: “Creo en él”.