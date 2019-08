Apóstoles: dictarán un taller sobre el milenario juego del Go, el ajedrez del Oriente

Será el sábado 10 de agosto, a partir de las 9 hs, en el SUM del Instituto Superior San Agustín, ubicado en Ruta Nº 1 y Mendoza. La actividad está organizada por Marcelo De Lisio, profesor de Historia y tendrá como disertante a Horacio Andrés Pernía. De origen milenario, el juego de Go, refleja la filosofía oriental y su práctica requiere tanto del pensamiento lógico como intuitivo.

El Go es en esencia, un juego de estrategia. Su objetivo es “rodear” territorios. Sin embargo, pese a lo simple de sus reglas, el Go es un juego complejo. De hecho, en términos matemáticos, es el juego más complicado del mundo. ¿Por qué? El Go ofrece diez veces más opciones posibles por cada movimiento que el ajedrez. El número de configuraciones de tablero posibles en el Go es mayor que la cantidad de átomos que componen el universo.

En la actualidad, las compañías internacionales lo usan para entrenar a sus ejecutivos y su práctica se incluye en universidades como Harvard y Princeton. En la Argentina, el juego se incorpora lentamente en diversas universidades.

Pero no solo eso hace único a este juego. “El Go ofrece muchos beneficios educativos tanto para niños como para adultos. Fortalece la memoria, el razonamiento matemático, la creatividad, la intuición, y nos aporta una nueva forma de ver el mundo”, explicó Marcelo De Lisio. Por otro lado, el profesor de Historia agregó que “No todos los días contamos con un tallerista de jerarquía como Andrés Pernía, subcampeón argentino de Go, representante argentino en el campeonato mundial de Go en Japón en 1985 y autor de decenas de libros y revistas de Go”.

En un contexto en el que China y los países orientales están cobrando enorme relevancia en términos económicos y culturales, es muy importante empezar a conocerlos. Es solo cuestión de tomarse un tiempo y empezar a poner piedras en el tablero.

Día: Sabado 10 de agosto de 2019

Lugar: SUM Instituto Superior San Agustín, Ruta 1 y Mendoza, Apóstoles.

Hora: 9hs

Disertante: Andrés Pernía, Jugó en la AAG en los ´70 y hasta 1986. En 1984 fue subcampeón argentino y en 1985 participó del 7th WAGC. Actualmente es 1 o 2 Dan. Ha sido miembro de la AAGO (Asociación Argentina del Juego de go). Es autor de decenas de libros y revistas acerca del Go.

Organiza: Asignatura Prehistoria General e Historia Antigua I, a cargo del profesor De Lisio Marcelo.

Entrada libre y gratuita.





Uno de sus libros, “El juego del Go Historia del desarrollo táctico y estratégico”

