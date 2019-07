Sigue sin resolverse antigüedad permitida y reducción de cilindrada para taxis y remises en Posadas

La secretaria general del gremio que agrupa a los propietarios de taxis y remises de Posadas, Sandra Barrios, se mostró decepcionada por la demora del Concejo Deliberante en resolver la antigüedad permitida para los vehículos afectados al servicio en la capital provincial, destacando que lo vienen solicitando desde el año 2009 y por un informe que debe entregar el Colegio de Ingenieros (CI) se fue demorando, además, precisó la gremialista que esperarán hasta esta semana y de lo contrario, aunque dijo no querer cortar calles, evaluarán alguna medida de fuerza.

Sandra Barrios-FM Express

“Teníamos la esperanza que ayer (por el martes 30/07) se resolviera algo, pero tenemos que seguir esperando, son pedidos que venimos haciendo del año 2009, otro del 2012 y siempre incorporan algo nuevo, ahora surgió que tenemos que esperar un informe del CI que ya el año pasado habían hecho pero la última reunión que tuvimos con ellos y los concesionarios de automotores la gente del CI planteo que sería bueno también tener en cuenta el tamaño del baúl del vehículo y el espacio que debe haber entre asientos para el mejor confort del pasajero, este es el informe que ahora se está esperando”, dijo Barrios en dialogo con FM Express.

Agregó que les plantearon a los concejales que necesitan urgente que se resuelva la cilindrada y la vida útil y después se vería el tema de confort. “Ellos se comprometieron a que esta semana van a tratar de ir al CI porque han presentado notas solicitando el informe y el CI no responde, entonces van a ir ellos personalmente para agilizar ese trámite que es lo único que está faltando”.

Enfatizó Barrios que “está todo hablado, la documentación, los fundamentos, todo presentado y los concejales están de acuerdo de que se baje la cilindrara de 1.6 a 1.4, que se aumente la vida útil de 5 años a 7 años, pero hay que esperar ese informe” y reiteró que desde el año 2009 se viene solicitando y “en el transcurso de estos años, cada vez que hay una renovación de móviles hay mucha gente que se queda sin trabajo, hay muchos vehículos parados, es urgente lo que necesitamos se está jugando con la necesidad de la gente. No nos olvidemos que este sector de remises está absorbiendo toda esa población que está quedando sin trabajo y el sector de taxis y remises es el que le da la posibilidad de trabajar, no puede ser que por un simple informe se esté atrasando tanto esta decisión”.

“Pedí que me informen si en el transcurso de esta semana no tienen la reunión con el CI, nosotros vamos a ir hasta el CI para ver que está pasando, porque si no quieren atender a los concejales vamos a ir nosotros porque no se puede tardar tanto por un informe, no se pueden negar tampoco a remitir el informe. A partir de la semana que viene actuaremos nosotros a solicitar el informe o se tomaran otras medidas si es necesario, no es nuestra intención cortar calles ni nada de eso somos gente grande y tenemos que darle un corte a esta situación”, destacó la secretaria del gremio de propietarios.

Consultada sobre la situación en el uso del servicio comentó que esta estable dado que el aumento de tarifa reciente la actividad y la situación económica de la población no es buena, “los taxis y remises viven de la diaria, hoy se usa si es una extrema necesidad, los viajes largos ya no existen, esta resentida la actividad, ahora hay un poco más de movimiento porque empezaron las clases y finalizó el receso vacacional”. Concluyó.

EP/E.J.