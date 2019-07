Plantean que para cubrir las necesidades alimenticias, de grano y carne, son necesarias más hectáreas de maíz en Misiones

De las 40 millones de toneladas de maíz que produce el país, Misiones tiene una producción de 50 mil toneladas en 28 mil hectáreas aproximadamente. Quienes defienden la necesidad de desarrollar la producción sostienen que se debe llegar al menos las 60 mil hectáreas en la provincia para abastecer parte de la alimentación destinada a la ganadería.

El planteo fue realizado esta mañana en una charla organizada por el Círculo de Periodistas Agropecuarios Thay Morgensten. Los disertantes presentes defienden la posición de incrementar la producción de maíz en la provincia y la producción de maíz transgénico.

El primero en brindar datos fue Carlos Lanari, Ingeniero agrónomo, asesor agropecuario y actual presidente de la Sociedad Rural de Misiones, quien aseguró que Misiones es prácticamente inexistente a nivel país en cuanto a producción. “A nivel nacional se producen 40 millones de toneladas y Misiones no llega 50 mil toneladas, en 28 mil hectáreas”, detalló. En este sentido explicó que se debe considerar que Misiones tiene consumo de maíz ya que el productor ganadero y de porcino depende del maíz y necesitan abastecer 180 mil cabezas. “Para abastecer eso necesitan unas 60 mil hectáreas y la Provincia tiene solamente 28 mil, estamos a la mitad”, puntualizó.

Lanari indicó que uno de los problemas es que el semillero no abastece a los productores en tiempo y forma. “Se siembra en agosto y no hay semillas en el mercado. Las semillas llegan en septiembre, no se preocupan porque es chico el mercado”, explicó.

A la hora de hacer rentable la producción, el ingeniero explicó que los impuestos pueden significar otro traspié. Al respecto consideró que el Estado debe dar el marco a los productores, donde los impuestos son parte del marco. Como ejemplo citó lo que ocurre en el Estado de Santa Catarina que tienen condiciones impositivas distintas. “El estado de Santa Catarina en cualquier inversión en un bien de capital, como el sistema de riego, lo amortizas en un año impositivamente, acá lo amortizas en cinco”, ejemplificó.

El productor busca maíz de mayor productividad

Por su parte, Octavio Ingaramo, Director del Inta Misiones, remarcó que “Misiones necesita maíz”. Señaló que hasta hace dos años el trabajo del organismo estaba centrado en cuidar la producción de maíz criollo. Ahora en cambio, con el incremento de cabezas de ganado, se incrementó la demanda de maíz y aseguró que el productor comenzó a demandar conocimientos para incrementar la productividad. Indicó que el trabajo del Inta ahora es buscar el mejor material. “Nos involucramos en buscar información para la producción de maíz de alta productividad”, sostuvo.

Señaló que en general el productor que produce poco busca seguir cuidando su maíz y no quiere depender de que le vendan. Otra situación es del productor que produce más hectáreas, ya que busca un maíz que lo maximice su producción, dijo Ingaramo.

Aseguró que desde el Inta y el Estado están acompañando con asistencia técnica a los productores.

La producción de maíz es necesaria para desarrollar otras producciones de valor agregado

Walter Kunz, Director nacional de Programas de Desarrollo Regional de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, aseguró que están trabajando en acciones para mejorar la técnica de producción y comercialización.

“Sabemos que al productor de pequeñas superficies necesita principalmente poder producir con mayor rendimiento y tener rentabilidad y lo que les va a dar mayor rentabilidad será el agregado de valor, como producir carne de cerdo, la actividad lechera”, enumeró. Para ello, sostuvo que la base de todo está en la producción de alimento producido a nivel local. “Ninguna de las actividades se podrá desarrollar eficientemente si no tenemos alimentos a nivel local”, subrayó.

El funcionario defendió la producción de maíz transgénico y aseguró que la tecnología transgénica permite aplicar menos agroquímicos hasta en un 40% y “esto está documentado y tiene respaldo científico avalado por la Organización Mundial de la Salud…una inmensa mayoría respaldan este tipo de tecnología”, sostuvo.

Finalmente marcó la necesidad de dar el debate en Misiones con toda la documentación que respalde lo que se dice.

Estuvieron presentes: Daniel Filigoi, Vice Presidente de la Federación Económica de Corrientes; miembro de la Comisión de Economías Regionales de CAME; Octavio Ingaramo, Director Inta Misiones; Carlos Lanari, Ingeniero agrónomo, asesor agropecuario y actual presidente de la Sociedad Rural de Misiones y Walter Kunz, Director nacional de Programas de Desarrollo Regional de la Secretaría de Agroindustria de la Nación.

APF