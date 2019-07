Franco Armani habló de la ayuda de Lucas Pratto en los penales de River-Cruzeiro

El arquero y capitán de River, Franco Armani reconoció a su compañero,Lucas Pratto, que jugó en Atlético Mineiro, clásico rival de Cruzeiro, a la hora de analizar su desempeño en la definición por penales de los que atajó dos, al asegurar que el “Oso” le dio “una mano, porque conocía a los rivales”.

“El arco donde se patearon los penales fue a sorteo, más allá que allí le atajé el penal a Paraguay con la selección en la Copa América”, indicó en el inicio de la charla con la prensa el arquero riverplatense luego de que River obtuviera el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores. “Y después Pratto me dio una mano porque conocía a los rivales”, amplió sobre su compañero, una especie de jugador invisible a esa altura de la noche: el delantero había salido durante el segundo tiempo, por lo que no pudo participar directamente de la definición. Aunque, evidentemente, no necesitó patear uno para ser importante. ¿Y su propia fórmula? “Intuir, jugársela y mirar cómo se para el jugador. Gracias a Dios pude atajar dos, y mis compañeros fueron con seguridad y confianza a patear los suyos”, respondió.

Armani, clave en las tandas de penales

También se refirió a la atajada espectacular que protagonizó durante el primer tiempo, cuando desvió un remate de Pedro Rocha desde el área chica: la pelota dio en su cuerpo, en el travesaño y volvió a la cancha. Fue una de esas jugadas del mismo tipo que tuvo en la anterior Copa Libertadores: las que salvan partidos. “Las pocas veces que nos llegan, porque eso siempre lo digo, nos llegan muy poco, hay que estar preparado y por suerte pude responder bien en esa jugada. Hay que estar listo para esas ocasiones. Y es justo que hayamos pasado, porque allá en Buenos Aires jugamos mejor que ellos”, apreció Armani con su habitual tono calmo.

Un rato después, Marcelo Gallardo destacó el trabajo de Armani (que ayer cumplió su partido número 50 en Copa Libertadores; 30 con Atlético Nacional de Medellín y los 20 restantes con River): “En la serie de penales había que tener personalidad. Y nuestro arquero la tuvo. Además estuvo extraordinario en el partido”, dijo

Por su parte el colombiano Rafael Santos Borré, que convirtió el cuarto y decisivo penal que le dio la clasificación a River y volvió a eliminar a Cruzeiro en el Mineirao, afirmó que remató “el cuarto penal como contra Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina”.

“Y la verdad que se dio con los penales, pero nosotros queríamos que ellos salieran un poco más para ganarlo en los 90 minutos. Ahora hay que seguir trabajando y mejorar muchas cosas”, resaltó quien hoy fue titular en el ataque junto a Pratto.

En tanto que uno de los más experimentados del equipo, el volante Ignacio Fernández, remarcó que River hizo “un gran partido”. “Generamos muchas situaciones de gol y solamente nos faltó en la puntada final. Por eso se hizo de ida y vuelta en el segundo tiempo. Pero los rivales nos respetan mucho y eso se notó en Buenos Aires y acá”, completó.

Y finalmente el zaguero Lucas Martínez Quarta, otro de los ejecutantes, indicó que “el resultado fue justo. Es que si bien nosotros tuvimos la pelota, nos faltó profundidad. Pero igual pudimos pasar y darle una alegría a todas esta gente a la que hay que agradecerle por haber venido hasta Belo Horizonte”.

Fuente: Télam