Ferreterías, joyerías y ópticas: los otros rubros que también participarán del Black Friday

Con descuentos de hasta 60%, el evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas arrancará mañana con un cambio no solo en la cartelería, sino que más rubros se incorporarán en la propuesta.

En esta edición del Black Friday las novedades no solo se darán en torno a las ofertas, sino que rubros que muchas veces los consumidores no tomaban en cuenta se adhirieron a esta campaña. Uno de los más útiles e importantes es el de ferreterías y, para no perder la oportunidad de renovar la casa y terminar con las refacciones, la ferretería Centro presenta descuentos en sus diversas líneas y un ahorro de hasta el 60% para sus clientes.

Si lo suyo es más de decoración Maravilla traerá novedades en sus diferentes secciones y afirman que esta actividad ayudará a incrementar sus ventas, en especial en el mes del niño.

En cuanto a salud, las ópticas traen novedades, en especial en stock de productos como la óptica Rueda ubicado en pleno corazón del centro. Aunque afirman que las ventas más fuertes las tienen en verano, el Black Friday permitirá que mejoren las ventas en este rubro tan golpeado por la crisis.

Un rubro que presenta novedades de lujo es el de joyería donde, Dayton, una de las más antiguas de Posadas trae ofertas en su relojería y productos seleccionados, así como platería de hasta un 50%.

En el caso de los colchones y sommiers, Radial conocida como Taurus, preparan promociones de para toda la familia y con descuentos especiales al contado y con tarjeta.