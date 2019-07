Estudiantina 2019: la Comisión fiscalizadora no definió si la EPET N°1 será sancionada y mañana podrían volver los ensayos

Así lo aseguró el presidente de la Comisión Lucas Frutos.

Desde el viernes pasado, la Municipalidad prohibió la ejecución de instrumentos en los ensayos de la estudiantina a causa de denuncias de vecinos por ruidos molestos. “Comenzaron a surgir algunas denuncias con los vecinos, que pasan todos los años, habían dos sectores en la ciudad y entonces con un criterio de que si no pueden ensayar dos colegios no ensaya nadie levantamos los ensayos”, aseguró Arguello.

El día domingo los estudiantes de la EPET N°1 se congregaron en su habitual lugar de ensayo. Según sus testimonios no ejecutaron ningún instrumento y solo limpiaron el predio, recibieron consultas las modistas de los trajes y cantaron el himno que representa a su institución. Sin embargo, delegados de otras instituciones aseguran que ese día los estudiantes rompieron con la prohibición establecida.

Por ese motivo, la Comisión Fiscalizadora de APES en la escuela Normal Mixta, para definir si la Industrial será sancionado o no. Una vez finalizada la junta, el presidente de la Comisión Lucas Frutos señaló en dialogo con Misiones Online que no aún no definieron cuáles serán los pasos a seguir contra el colegio involucrado.

“Mañana o el viernes volvernos a sesionar y ahí veremos”, añadió.

En la reunión de esta tarde/noche participó Cesar Arguello, director de Desarrollo Social de la municipalidad de Posadas.

Frutos señaló que “aprovechando la presencia” del funcionario municipal avanzaron para fijar una fecha de vuelta a los ensayos.

“En conjunto con los asesores del San Basilio y el Nacional se estaba llegando a un acuerdo para dar inicio a los ensayos mañana, aunque todavía no tenemos más precisiones”, concluyó.