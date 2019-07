Desde CESANE denuncian que con las subas porcentuales, el precio de la nafta en Misiones es hasta un 20% más caro que en Capital Federal

Como no es sorpresa el costo del combustible en CABA es menor que en el interior del país. Según el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios del Noreste (CESANE), Faruk Jalaf, la brecha se ha incrementado porque el alza se aplica en porcentajes y no en un monto fijo . Precisó que esta diferencia alcanza, en promedio, al 20% en beneficio de la Capital y que esta última suba del 2% los tomó por sorpresa.

Faruk Jalaf-Radio Municipal.

“El aumento del combustible nos tomó por sorpresa”, con estas palabras, Faruk Jalaf presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios del Noreste manifestó su desconcierto ante el anuncio de lo medios sobre el ajuste de precios de los combustibles que arrancaría en agosto. Aunque todavía no está claro el porcentaje, podría rondar el 2%, ya que este mes el Gobierno debería aplicar lo que quedó del impuesto del mes pasado, cuando desdobló su aplicación.

“Desde las estaciones de servicio somos los últimos en reportarnos porque las petroleras no nos dicen nada, el Estado no nos informa tampoco (…) estamos en la misma situación no sabemos nada con certeza”.

Calculó que la nafta se iría a más de los 50 pesos en Misiones. “Un 2% es casi un peso más iría llegaría a los 51 pesos, es mínimo pero el estado de ánimo es lo que influye (…) pensé que por lo menos lo iban a posponer hasta el mes que viene, porque decían que se habían postergado todos los incrementos hasta después de las elecciones”.

Explicó que la suba del combustible estaba bastante atrasada, incluso desde el gobierno de Cristina no se actualizó. “Estaba a un precio inverosímil y el Estado no podía estar aguantando. Alguien paga el precio, ese es el tema lo mismo que ocurrió con el subsidio por el gas, por la luz que era para Buenos Aires y no para el interior que era la parte más sufrida del país que tienen menor ingreso per cápita”.

Recordó que el alza del dólar y las subas porcentuales del precio de la nafta de parte del Gobierno, incrementaron las brechas de costos entre Buenos Aires y las provincias. ” Cuando este gobierno subió el precio de las diferencia entre Buenos Aires y el interior esta llegaba a un 30% y 35% y con el tiempo se fueron achicando y se llegó a una brecha de entre un 7% y 8% de diferencia , pero con el aumento del dólar tan brusco y el incremento del precio de la nafta en porcentajes, estamos nuevamente en un 20% de diferencia a favor de Buenos Aires porque no es lo mismo cobrar un 5% sobre 35 pesos que un 5% sobre 40 pesos”, explicó.

Resaltó que en lugar de subir un valor fijo en todo el país la diferencia no se incrementaba pero que ahora con los aumentos porcentuales, la brecha se ha ido extendiendo aún más.

SPM