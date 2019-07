Crucero del Norte ya conoce sus rivales del próximo Federal A 2019/20

El conjunto que dirige Sandro Bárbaro debutará como visitante ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos.

Crucero estará haciendo su estreno en el Andrés Guacurarí, cuando reciba la visita de Duglas Haig, recién quedará libre en la quinta fecha.

El sorteo se llevó acabo en las instalaciones de AFA y antes que el bolillero gire se trataron temas importantes, como la inclusión de la categoría al decreto 1212 y también se volvió a ratificar el apoyo al presidente de AFA Claudio Chiqui Tapia.

Mientras siguen llegando refuerzos, Crucero transita la segunda semana de pretemporada, está tarde conoció su fixture del torneo que disputara a partir de la primera semana de septiembre.

El formato del juego será de ida y vuelta, en total 28 partidos, donde el colectivero buscará meterse de lleno en el Hexagonal, con los seis mejores de la Zona Norte y así habrá un ascenso por zona, perderán la categoría los últimos dos de cada una.

Hasta el 9 de agosto los clubes tendrán la posibilidad de enviar la nota oficial con la confirmación de los asambleístas. Por otra parte, estuvieron presente en el consejo el presidente Gerardo Nitczche, el vice Dardo Romero y el vocal Diego Allou.

MIRÁ EL FIXTURE DEL COLECTIVERO

1° Depro- Crucero

2° Crucero- Duglas Haig

3° Boca Unidos – Crucero

4° Crucero – C. For Ever

5° LIBRE

6° Union – Crucero

7° Crucero -Sp. Belgrano

8° Gy Esgrima – Crucero

9° Crucero- Defensores De Belgrano

10° Central Norte- Crucero

11°Crucero- Juventud Unida G.

12° Sarmiento-Crucero

13° Crucero- San Martin F.

14° Sportivo AC- Crucero

15° Crucero-At Guemes.