Según encuesta, un 62% de los gamers argentinos juega hasta 3 horas diarias y un 85% destina más de 4 horas de tiempo como espectador de juegos en vivo

Luego de que el argentino Thiago “King” Lapp obtuviese el quinto puesto entre los 100 mejores jugadores del videojuego Fortnite, se realizó una encuesta nacional sobre el segmento de gamers que refleja el comportamiento y las preferencias de “una tribu cada vez más grande en el país”.

A través de la encuesta, detallan cuántas horas diarias le dedican a los videojuegos, qué tipo de juegos prefieren, qué los motiva a jugar, qué momento del día prefieren dedicarle a este hobby, entre otros datos que permiten delinear un perfil. Además, incluye testimonio sobre tips para ser encontrado por headhunters de equipos oficiales.

El sondeo fue realizada por Eventbrite, la plataforma de venta de entradas e inscripciones a eventos, y analizó su comportamiento en un relevamiento del que participaron un 72% de hombres y un 28% de mujeres de todo el país.

El 62% de los gamers encuestados manifiestó destinar hasta 3 horas diarias como jugador y puede estar hasta 4 horas semanales como espectador de juegos transmitidos en vivo (85%).

En el ranking de los géneros favoritos se encuentran los siguientes: acción/aventura (Grand Theft Auto, The Last of Us) elegido por un 23%; shooter en primera persona (Half-Life, Halo) 18%; simulación (Minecraft, The Sims) 16%; Role-Playing (Mass Effect, Diablo o Final Fantasy) 15%; y las estrategias en tiempo real con títulos como el Starcraft 2, Warcraft en último lugar con el 13%.

¿Qué los motiva a hacerlo? Un 60% declaró hacerlo exclusivamente por diversión y para distraerse de sus actividades diarias, mientras que el restante 40% admite hacerlo por diversión pero que se sienten atraídos por una motivación extra: la competencia.

Un 46% afirman jugar en soledad, mientras que el 27% declara hacerlo con amigos o con un desconocido en los videojuegos multijugador.

¿Cuándo prefieren jugar? Un 44% dice que cualquier momento es bueno para jugar, mientras que el 45% indica que prefiere hacerlo por la noche, probablemente como una forma de distenderse y desconectarse de la rutina diaria y laboral.

Pero la actividad no se reduce solo a pasar horas a solas detrás de una pantalla, sino también a participar de los eventos eSports, tal como se llaman a las competencias de videojuegos multijugador donde asisten miles de personas.

Para el 41% de los encuestados, esos eventos son la oportunidad ideal para aprender a ser un mejor jugador, mientras que un 38% los aprovecha para ver en acción a sus jugadores y equipos favoritos. También hay quienes buscan en estos eventos jugar con el material interactivo presentado (37%) y ser parte de una comunidad de jugadores (34%). Esto demuestra la importancia que tiene para el gamer el perfeccionamiento de sus destrezas y el sentido de pertenencia que le otorgan a la actividad.

Los eSports en vivo son una interesante fuente de ganancia para patrocinadores y organizadores. Además de la ola de publicidad y marketing alrededor de este tipo de eventos, un 22% de los jugadores fanáticos afirman que es probable que realicen alguna compra luego del mismo. Pueden gastar hasta USD 49 por mes en videojuegos y estarían dispuestos a gastar hasta $500 por una entrada a un evento de eSports en vivo. Mientras que los jugadores “apasionados”, quienes gastan menos de USD 20 en videojuegos, están dispuestos, sin embargo, a gastar hasta $350 por una entrada.

La industria que mueve millones

Grandes empresas ya han puesto sus ojos en los principales equipos: marcas como el fabricante de memorias para gaming Ballistix apoyan a la actividad a partir de activos sponsoreos. Uno de esos equipos es Team Liquid, Caleb Anderson, su Director de Social Media, comparte una serie de tips para ser encontrado por los headhunters de una de las industrias más codiciadas. “Hay que estar dispuesto a sacrificarse y a trabajar largas horas. Esto -como en cualquier trabajo- puede abrir caminos a las carreras, especialmente para aquellos que están dispuestos a asumir nuevas responsabilidades sobre la marcha”, asegura Anderson. “Los E-sports pueden ser un trabajo muy feroz y competitivo 24/7, por lo que quien aplique para estos puestos debe poder manejarse bajo presión. Muchas cosas están fuera de nuestro control y se realizan en el último minuto con deadlines y corridas. Esa es la naturaleza del negocio. No solo hay que estar preparado para eso, sino también sobresalir cuando eso suceda”, finaliza.

Por último, el estudio indica algunas precisiones sobre las edades de los gamers: un 36% tiene entre 24 y 29 años, mientras que un 34% tiene entre 18 y 23 años y un 11% pertenece a la franja entre los 30 y los 34 años. En los extremos de la tribu están los menores de 18 años (6%), mientras que los mayores 50 que eligen los videojuegos con regularidad representan el 1%.

