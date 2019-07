Nonpalidece en Posadas: “Independientes a la fuerza”…Adquirí aquí las entradas por Internet

“Nos hicimos independientes por que al principio no nos daba bola nadie”, expresó Néstor Ramljak, su fundador y vocalista en entrevista promocional previa al show del sábado 10 en UMMA. Enterate de los jugosos detalles de los inicios de la banda insignia del reggae en español. Ingresá aquí y adquirí las entradas por Internet en Compras Misiones…

“Nonpalidece es una banda independiente y autogestionada porque no nos quedaba otra, si al comienzo no nos daba bola nadie” expresa Néstor Ramljak, vocalista y fundador de Nonpa en entrevista radial a menos de dos semanas del regreso a Posadas. “Luego sí tuvimos discos editados por compañías, pero como no nos dieron el trato que queríamos, llegamos a la conclusión que lo mejor era hacerlo por nuestro lado. El camino tal vez sería más lento y tardaríamos un poco más, pero sería como nosotros queríamos. Esa es una decisión que habla de un grupo fuerte, empoderado y con ganas de hacer música. Porque el dispardor de todo esto es encerrarse en un cuarto a hacer música”, prosigue en amena charla sabatina con “La hora local”, el programa de difusión de rock misionero en FM Universidad.

Nonpalidece tocará a Posadas el sábado 10 de agosto, y como a partir de las 00 Hs. hay veda electoral por la realización de las PASO el show será a las 19 Hs

La fría tarde noche se hacía ideal para escuchar reggae con un mate humeante mientras Néstor contaba acerca de su inminente regreso a la Tierra Colorada: “Es muy lindo salir de gira, nos pone muy felices, no sólo por el ir con tus amigos a visitar ciudades, sino también porque sabés que hay gente esperándote. Y claro, hay un extra cuando vas a lugares que no se visitan tan de seguido como otros. Hoy está muy complejo y hay que hacer números, somos muchos músicos y siempre queremos ser cuidadosos con el costo de la entrada. Por eso hemos tardado tanto en regresar a Misiones”.

El no llegar de seguido a alguna ciudad origina una carga emocional diferente, tanto en la banda como en el público, y hasta implica un set-list especial: “Ahora estamos tratando de encontrar la lista de temas ideal para tocar allá. Cuando no vas de seguidos a un lugar, imagino que la gente tiene mucha expectativa sobre las canciones clásicas, más que por el material nuevo. La idea es equilibrar un poco las canciones viejas con las nuevas y otras de artistas que admiramos, como Israel Vibrations y Don Carlos, que son un poco nuestras mayores influencias, entre otros. Serán una hora y media o con cuarenta minutos, pero eso es muy relativo, cuando tocamos nunca miramos el reloj”.

Con más de 20 años en el ruedo, las anécdotas de los viejos tiempos siempre se vuelven historias apetecibles, de esas que luego se cuentan en la ronda de bar: “Nuestra gran anécdota de los comienzos es que, después de mucho tocar en nuestro barrio y quisimos llegar a la Capital, los productores nos pedían un demo. Así que terminamos en la República de La Boca, en el estudio de los Karamelo Santo, y cuando Goy escuchó nuestras canciones nos dimos cuenta que teníamos más que las necesarias para hacer un demo de cuatro canciones, así que Goy nos alentó a grabar las 12, y así salió “Dread al Control” (2000). Con ese disco sucedió algo muy notable. Era una época donde el almacenamiento en las computadoras era más complejo que ahora, y no se tenía tanto espacio en los discos. “Cuando Goy nos entregó la mezcla de las canciones (los Nonpa no estuvieron presentes) no nos terminaron de cerrar algunas cosas. Le pedimos modificarlas, pero nos contó que necesitaba el espacio en el disco y borró todas las canciones para grabar a otra banda (era el clásico “Resistencia + IVA” de Resistencia Suburbana), así que cuando se terminó la tirada inicial, en el 2003 grabamos “Dread al Control-Reversiones”, donde agregamos una canción de Culture, una banda que nos inspiró mucho”.

La tardecita se volvió noche, y el frío se puso cabrón, así que era hora de armar otro mate y seguir escuchando reggae.