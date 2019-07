Mercado Modelo “La Placita” de Posadas presentará ofertas por su aniversario Nº63

Gustavo Ruiz, empresario “La Placita” anunció que en sus 258 stands están implementando progresivamente los diferentes sistemas de pago y recordó que aunque no están adheridos al Blaclk Friday, este mes tendrán una gama de promociones por su aniversario Nº63.

Gustavo Ruiz- Radio Libertad.

Aunque el Black Friday es uno de los eventos más importantes para el comercio, el Mercado Modelo “La Placita” no se adhiere, al no ser parte de la Cámara de Comercio e Industrias. No obstante, este mes de agosto, presentarán variadas ofertas en todos los rubros por su aniversario.

“El mes de agosto que es de aniversario es un mes de ofertas por aniversario (…) estamos estructurando bien nuestros descuentos en diferentes rubros del mercado antes de presentarlos”.

Caída del consumo

Ruiz señaló que como todo comercio se sintió la caída fuerte impulsado por la crisis económica. “Somos una gran familia y somos más realistas de la situación y cuando hubo el gran disparo del dólar nosotros mantuvimos nuestros precios porque queremos mantener a nuestra clientela”.

El seguir manteniendo el consumo incluye optar por ampliar sus formas de pago. “Entendemos que hay muchas personas mayores no entienden el sistema de cobro con tarjetas y mucho más jóvenes que ya están trabajando con diferentes bancos”.

Lamentó que a raíz de la crisis tuvieron que prescindir de personal, aunque han tratado de paliar la situación hasta que esto mejore”.

Precisó que a través del presupuesto participativo municipal se están haciendo arreglos a la infraestructura para una mejor oferta en los 258 locales.

SPM