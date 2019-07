Afirman que el Servicio Cívico Voluntario en Valores “es más un sistema exclusivo que una solución para los NI-NI”

Elbio Ramos, juez especialista en Derecho Penal Juvenil cuestionó el programa impulsado por el Gobierno y afirmó que no contribuyen a una solución para los jóvenes que ni estudian, ni trabajan (NI – NI), porque la problemática de ellos se soluciona con mejorar las herramientas educativas y no excluyéndolos.

Elbio Ramos- Radio Libertad.

El Servicio Cívico Voluntario en Valores es un programa creado por el Gobierno para capacitar y formar a jóvenes de entre 16 y 20 años, cuya primera etapa se desarrollará hasta diciembre próximo y que se llevará a cabo en Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. La controversia entorno a los beneficios de este programa es que por un lado, sus defensores sostienen que es una oportunidad para los jóvenes que ni estudian, ni trabajan (NI-NI), mientras que sus detractores afirman que esta programa solo revela una falta de políticas públicas para contener a los jóvenes.

Para el juez especialista en Derecho Penal Juvenil, Elbio Ramos, “no me parece una solución para los NI- NI, ello se trabajan con mejorar las herramientas educativas, recuperar a los chicos que abandonan el secundario y trabajar con la familia para que insistan con la educación formal”.

Para el juez de familia, lo que se está haciendo es diferenciar la educación en niveles: Los de primera son los adolescentes que asisten a las instituciones educativas públicas y privadas, los de segunda son aquellos mayores de 18 años que ingresaron al plan FinEs y que terminó siendo una farsa, reconocida por los mismos que hicieron el plan y ahora tenemos una de tercera que significa el encuartelamiento para que estén aprendiendo cosas que pueden aprender en el barrio, en el municipio o en la misma escuela”.

Señaló que esta situación revela una falta de políticas de programas y servicios para la adolescencia. “muchos irán y lo harán (programa) sobre todo si esto implica una salida laboral (…) esto es una reeducación, pero no entiendo qué tiene que ver con Gendarmería o las Fuerza Armada, si me dicen que es un servicio militar obligatorio, podría entenderlo, pero siempre el servicio militar obligatorio fue en defensa de la patria y no importaba el nivel de educación, ni capacitación, todos lo hacían”.

A su criterio que lo que están proponiendo es más exclusión “puede llegarlos a servir, yo podría tomarlo como una herramienta más si hubiesen otros programas o servicio a disposición de los jóvenes que son NI-NI”.

En relación a los comentarios que esta es una demanda para fomentar la seguridad, negó que sirva para esos fines y sostuvo: “la seguridad no se soluciona con esto ,se resuelve con presencia policial y se soluciona con asfalto, luces, servicio de transporte y vigilancia”.

Afirmó que el delincuente debe saber dos cosas: uno que hay altas posibilidades de ser atrapado en el curso de la comisión del delito y segundo, que de ser atrapado tiene la posibilidad de una condena larga y esas deben ser las bases para trabajar una política de seguridad.

Sino estamos dando vueltas como en el caso de las cámaras donde dispongo de esos equipos pero no tengo el reconocimiento fácil, entonces sé cuando se comete un delito, pero no sé quién es, creo que está faltando profundizar una política de seguridad con bases que no sean solo la urgencia sino que con bases institucionales sólidas”.

