De Rossi en su presentación: “El objetivo es la Libertadores… ganar todo”

El mediocampista italiano de 36 años, Daniele De Rossi, fue presentado en la Bombonera y enseguida se mostró empapado con las exigencias de Boca. El ex Roma es una sensación y en una de sus primeras declaraciones como jugador Xeneize, dijo que hay que ir por la Libertadores.

Finalmente el jugador italiano tuvo su presentación oficial. Luego del empate con Huracán en la primera fecha, este lunes Boca hizo la presentación formal de la nueva estrella xeneize. En sus declaraciones, el ex volante de La Roma explicó algunos motivos por los que se decidió a venir a la Argentina. También cuales son los objetivos y allí ya mostró que entendió rápido el mundo Boca.

“Nico (Burdisso) me contó muchas cosas de Boca. Otras las había descubierto de joven, estudiando de este club. Lo que sucede, más allá de este lado folclorístico, es que me encontré con muchas cosas con la gente en Buenos Aires. Es muy serio y más organizado de lo que podía pensar”.

“Como decía antes, es algo increíble. También la visita al aeropuerto, eran las seis de la mañana. No puedo agradecerles de la mejor manera y quiero hacer mi trabajo de la manera más seria. Este es un envión, yo soy futbolista. Tengo que ser un futbolista serio y comprometido. Esto me da más responsabilidad y quiero demostrar que todos hicimos una buena elección”.

“De vez en cuanto nos hablábamos con Burdisso, no sé cuándo me hizo la primera propuesta. Después de que la noticia llegó, empezamos a hablarnos y vi que el tenia intención de traerme acá. Enseguida le dije que tenía que pensarlo porque tengo 36 años. Cambiar y cambiar tanto podía asustarme, tanto a mí como a mi familia. Prevalecieron mis ganas de jugar al fútbol. Yo le creo a Burdisso, no me hubiese ofrecido un lugar sin estar seguro de que iba a estar bien”.

“Con las noticias que salieron en estos dos meses, tendrían que preguntarle a sus colegas. Me gusta hablar poco. Salían noticias que no eran ciertas, que eran ajenas a la verdad. Capaz había improvisaciones. No tengo un perfil social activo. No tenía por qué salir a desmentir. Lo mejor era callarme y aceptar sus momento de pequeña confusión”.

Siguiendo con la conferencia, el italiano también habló de lo que pretende como desafío personal casi al final de su carrera.

“Voy a tener que decir al final de esta experiencia lo que viví. Es una continua confirmación de que este puede ser un lugar apto para trabajar. No hacía falta que me digan que hay estructuras de ciencia ficción, quiero jugar al fútbol. Se me permitió hacerlo de una determinada manera en un ambiente que me de estímulos, porque así vivo el fútbol. El fútbol me devora, me fagocita. No quiero un lugar que me apague”.

“Yo me entrené casi dos meses. Una cosa es entrenarme sólo y correr dos horas como un loco, otra jugar con los compañeros. Voy a necesitar una semana, diez días, no lo sé. Lo decidirá el entrenador, que tiene la obligación de pensar en el equipo antes que en mí. Cuando esté en forma, me tirarán dentro de la cancha. Yo ayer hubiera entrado de civil, pero un partido más o un partido menos no cambia nada en lo que yo deseo hacer”.

“Mis objetivos son los que tiene Boca. El objetivo de Boca es ganar la Libertadores, el campeonato. De lo que yo escuché, es ganar todo. Yo quiero dar mi aporte. Espero que el miércoles vayan las cosas bien y estoy convencido de que el equipo irá bien. Me gustaría debutar”.