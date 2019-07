Productores tabacaleros de San Pedro incursionan en horticultura

Con el programa de Reconversión de áreas Tabacaleras 20 productores encontraron en la horticultura una alternativa al tabaco y el acompañamiento técnico de un asesor quien garantizará el éxito del emprendimiento. En esta primera etapa se capacitaron en construcción y manejo de invernáculos.

Unos 20 colonos de la localidad de San Pedro accedieron a un microcrédito para llevar adelante algún emprendimiento horticola con el objetivo de brindar la posibilidad a las familias tabacaleras que buscan una alternativa al cultivo del tabaco, dentro del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras que ejecuta el ministerio del Agro y la Producción. De la presentación participaron autoridades de la subsecretaría del Ministerio del Agro y la Producción, el subsecretario de Producción y Desarrollo Vegetal, Yaco Mazal, el intendente Miguel Dos Santos y los productores que se incorporaron al programa.

Walter Gonzáles es tabacalero de Pozo Azul y desde el año 1991 planta. El productor destacó que “en la chacra tenemos de todo para comer, plantamos de todo y, además tenemos chancho, gallina y vacuno. La producción tabacalera es algo seguro, plantamos y vendemos todo, por eso no dejamos; pero siempre necesitamos algo para vender porque necesitamos la planta”, aseguró. Y agregó que probó hacer invernáculos pero no le funcionó por falta de un técnico. “Ahora que nos dicen que vamos a estar asesorado por un técnico, me convenció; sentenció el productor Gonzáles quién piensa cultivar tomates y morrones para vender.

Por su parte el subsecretario Yaco Mazal indicó “estamos muy contentos y conformes, me parece que es una excelente oportunidad para el productor tabacalero. Son créditos muy blandos con un 40% del total otorgado subsidiado, ya que, hoy por hoy, los insumos son muy costosos y esto ayuda que las familias cuenten con una alternativa y puedan mejorar su calidad de vida”.

Los productores muestran gran interés por el cultivo bajo invernadero tanto de hojas como frutos. “En los últimos años hay iniciativa de los productores de producir y comercializar en la zona porque hay una demanda en el consumo de verduras, más aun teniendo en cuenta que hay un desabastecimiento de frutas y verduras en la provincia donde el 90% de las hortalizas que consume Misiones viene de otras provincias, tenemos un gran potencial para producir y consumir nuestras hortalizas”, señaló por su parte el ingeniero Eduardo Auras, director Hortícola.

Además de las charlas los productores recibirán los insumos y el acompañamiento técnico permanente. En la primera jornada de los ciclos de capacitaciones trataron sobre la construcción y manejo de invernadero hortícola. Porque producir bajo cubierta, las generalidades, importancia, el invernadero, la ubicación, orientación, protección de los vientos, tipos y formas de invernaderos, invernaderos artesanales y sistemas modulares. Como así también manejo del clima, intervención del hombre en el clima del invernadero, diseño de invernáculos y sistemas de riego a instalar en el marco del programa de reconversión.

CP