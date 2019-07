Picadas en la avenida Uruguay: “Mi hermana no se acuerda casi de nada, me dijo que sintió el golpe y que despertó en el hospital”, señaló un familiar de la víctima del choque

Santiago Adorno, es el hermano de Soledad, la mujer que fue hospitalizada tras ser embestida por un Volkswagen Gol que aparentemente corría picadas junto a otro auto (Clio) sobre la avenida Uruguay. “Solo dijo que sintió el golpe y despertó en el hospital. La amiga que iba con ella también se lastimó. Por suerte con ayuda de los taxistas y la gente que había alrededor se supo que los que chocaron a mi hermana venían corriendo picadas. Hay videos que desde la tarde anterior estaban en la Costanera haciendo eso”, dijo.

Santiago Adorno, hermano de Soledad, víctima del choque sobre avenida Uruguay (Radio Libertad)

Mientras la mujer continúa la recuperación en el Hospital Madariaga y aguarda por la intervención quirúrgica, Santiago dialogó en Radio Libertad y contó cómo vivió el episodio que por poco le cuesta la vida a su hermana. “Volvió a nacer. Me llamó la amiga para contarme lo que pasó. Cuando llegué me dijeron que estaban corriendo picadas los que le chocaron. No se acuerda de nada, solo que sintió el impacto y se despertó en el hospital”.

El hombre indicó que los videos que fueron apareciendo y la intervención de la prensa hicieron que el juez de la causa ordenará la detención de los involucrados. Ya que primero habían sido liberados.

Además Santiago manifestó que le van mandando información y que hay más videos que muestran que el grupo en el cual estaban el Clio y el Gol, estaban en la Costanera desde la tarde anterior.

Respecto al estado de salud de Soledad, su hermano indicó que tendrá al menos seis meses de recuperación ya que sufrió fracturas en el fémur, cadera y otros golpes. “Estamos esperando que se libere una habitación porque no hay lugar en el hospital, de eso depende que la operen mañana. Por suerte sí el médico ya me dijo que está fuera de peligro”, agregó.

A la hora de hablar de los que protagonizaron el siniestro, fue cauto y pese a la impotencia de él y su familia, dijo que “lo que me molestó fue que en un momento me dijeron que mi hermana era la bo…da que no se corrió. Ahí por poco fui yo preso, pero por suerte gracias a los medios y los videos que parecieron, el juez ordenó que sean detenidos porque ya los habían liberado”.