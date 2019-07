Paseras y mototaxistas no descartan volver a cerrar el puente Posadas – Encarnación

La dirigente Zunilda Jacquet dijo que aguardan medidas de la Cancillería de ambos países y que de no obtener respuesta a sus reclamos por “malos tratos de parte del personal de Aduana, Migraciones y la Gendarmería Argentina”, volverán a cortar el tránsito en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

Zunilda Jacquet en Radio Libertad.

La semana pasada los trabajadores mototaxistas, paseras y demás personas que a diario utilizan el puente para desarrollar sus tareas cortaron el tránsito en la cabecera paraguaya del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. El motivo de la protesta es por reiterados casos de “abuso de autoridad” y “malos tratos – discriminación y xenofobia – incluso físicos”, por parte de los trabadores de Aduana, Migraciones y la Gendarmería Argentina, a ciudadanos de nacionalidad paraguaya.

La dirigente Zunilda Jacquet de Barrios de Encarnación Paraguay, contó en Radio Libertad que aguardan alguna contestación del Consulado Paraguayo presente en Posadas, cuyas autoridades se comprometieron a plantear el tema en la Cancillería Argentina. “Esperamos novedades de ese pedido en particular y si no hay respuesta volveremos a manifestarnos pero se avisará cómo y cuándo. No será de sorpresa”, dijo.

En esa línea la representante de los trabajadores reiteró que muchos de sus colegas acusan a las personas que integran las fuerzas de seguridad y organismos de control de frontera argentinos, por “maltrato y discriminación”. “Ese maltrato se da con estironeos, de tirarlos al piso, de subirse sobre la persona… tenemos grabaciones y fotos de estas situaciones” añadió.

La mujer dijo que los reclamos de “trato indebido” y “falta de respeto” también involucra al personal de Tránsito de la Municipalidad de Posadas.