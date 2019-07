Jornadas sobre Tendencias y Paradigmas del Derecho Administrativo en Posadas

El viernes 2 de agosto se llevará adelante en el SUM de la Municipalidad de Posadas, una jornada sobre Tendencias y Paradigmas del Derecho Administrativo, organizada por la Asociación Misionera de Derecho Administrativo (AMDA) y para referirse a la misma, el abogado Rubén Rodríguez, integrante de AMDA visitó los estudios de Misiones Online TV.

Explicó el profesional que se entiende por derecho administrativo a todo aquello que compete dentro de la administración pública a las reglas, normas y leyes que existen en los ámbitos municipales, provinciales y nacionales, destacando que todo lo que realizamos a diario en el ámbito público tiene que ver con la aplicación del derecho administrativo, hasta el simple y cotidiano hecho de cruzar la calle, como cuando presentamos una nota ante un organismo del Gobierno.

Rodríguez, quien se desempeña en el Tribunal de Cuentas de la provincia, comentó que este es el tercer evento que está realizando la AMDA, que es nueva, se creó este año, “desde que comenzamos a trabajar en febrero este sería el tercer evento. En el primer evento invitamos al doctor Luis Ruiz Vázquez que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, decano de la facultad de Derecho de la UNNE y profesor de Derecho Administrativo con el que hicimos las actividades inaugurales. Posteriormente hicimos un pequeño curso sobre un tema específico sobre la administración pública y ahora es el evento más grande, los Paradigmas del Derecho Administrativo en el cual con 9 expositores vamos a desglosar puntos específicos y de interés ya que es un derecho muy dinámico, va cambiando permanentemente y lo estamos tratando de reflejar en esta jornada”.

Con un ejemplo práctico, el profesional del derecho explicó que un paradigma significa algo que el común de la gente da como algo que absolutamente que es así, “algo firme, algo que es una verdad, pero en el derecho no todo es verdad ni todo es mentira, va cambiando permanentemente, por ejemplo la cuestión de las foto multas. La foto multa es una multa, eso podemos tomar como un paradigma que, si bien no se estableció por completo, todavía se está discutiendo la constitucionalidad de la misma. Hay un sector grande en la administración pública provincial que sostiene que sí son foto multas y otro sector que dice que no que eso no es así. Es un tema muy en boga, muy en discusión actual, ése sería un paradigma. Finalmente se va a llegar a un punto que diga esto es y se va a aplicar así. Estamos justo en la evolución de este paradigma, pero en un momento se va a tomar por sentado uno de esos principios”.

Agregó que en la jornada del viernes se abordará qué es el derecho administrativo procedimentalmente, “en cuanto al procedimiento, cada organismo tiene una reglamentación específica en relación a determinados temas y tiene que ser así, una ley no puede abarcar absolutamente todo, en esa reglamentación se nos dispersan los conocimientos.

EP/E.J.