Iván Moschner, el actor de teatro que Piray vio nacer: “Está probado que el arte es una necesidad y no un capricho”

En 1963, el entonces llamado paraje Puerto Piray veía nacer al hombre que abrazó al arte escénica de la actuación y se convirtió en un referente misionero en los teatros de Buenos Aires. Ivan Moschner visitó los estudios de MisionesOnline TV y habló de sus inicios, sus recientes galardones y la situación de los actores.

De padre y tíos camioneros y de una mamá maestra, nació Iván Moschner, sus hermanos y hermanas. Él cuenta que en ese entonces Puerto Piray kilómetro 10 era aún paraje. Fue allí, entre caminos de tierra colorada y un pujante desarrollo forestal que conoció su impulso artístico.

Ubicación de Puerto Piray, cerca de Eldorado.

“Mi inclinación nace allí, donde viví 8 años de mi vida, luego 8 años en Caraguatay – una colonia alemana -. Fue donde realmente comencé con la disciplina de estudiar un taller de teatro. En Piray yo siempre actuaba en todos los actos escolares, pero la primera vez que estudié, fue cuando estaba en tercer año de la escuela secundaria. Iba los sábados a la tarde a Montecarlo a un taller”, contó.

“Empecé a ver que para llegar a lo que yo quería, había que estudiar y ese era el lugar”.

Moschner recuerda que la primera vez que pudo ver una obra de teatro. “Cuando el grupo Tempo presentó la obra ‘Jettatore’ en el Magisterio de Montecarlo, fue la primera vez que vi teatro y ahí fue cuando dije ‘bueno, yo quiero estar ahí’. Y remembra que “luego la trasladan a mi mamá a Posadas y fue ahí donde actué en dos obras en lo que se llamaba ‘Comedia Misionera’ – ahora no existe más – y después ya rendí el examen para entrar a la Escuela de Artes Dramáticos de Buenos Aires y ya me quedé allá”.

Sala Tempo de Posadas.

Vivir del teatro ¿un oxímoron?

El camino de profesionalización, para poder dedicarse enteramente al teatro no es fácil ni corto, pero no por ello imposible si tenemos en cuenta la experiencia de Iván Moschner.

Él cuenta cómo fueron sus comienzos y los primeros “cobres” que vio como remuneración por actuar de “soldado cuatro” -refiriéndose a que en ese entonces interpretaba papeles secundarios-.

“A penas llegué a estudiar, tuve que empezar a trabajar de cadete dactilógrafo. Paralelamente golpeaba puertas de teatros y luego de muchísimos intentos, desemboqué en un teatro de cooperativa, me abren una puertita, le cuento lo que yo quería y me dicen que ‘estaban en cooperativa’ -yo ni sabía qué significaba eso, sólo que no se cobraba nada–”, cuenta Iván con un dejo de nostalgia en su relato.

Iván en la actualidad durante una obra.

“Ahí empecé, era trabajo y si bien ganaba sólo monedas, logré afiliarme a la Asociación Argentina de Actores y fui sindicalizado por primera vez en mi vida, eso significó comenzar a ganar algo más de dinero”, complementa.

También aclara lo que para él significa la profesión: “cuando empezás a ganar algo de plata te vas volcando a la profesionalización. Tampoco me gusta tomarlo como profesión, es decir, hoy estoy en X obra, pero para mi cada una de ellas es un proyecto de vida y una obra en sí misma y tiene un fin en sí mismo. No es un peldaño dentro de una carrera”.

“Cuando hay un salario, digo sí. Porque tengo que vivir, pagar un alquiler y subsistir”.

En ese sentido contó que el 2 de julio fue galardonado en los premios “Trinidad Guevara”. “Yo estaba ternado con otros dos actores para ese premio en la categoría ‘Mejor Actor Protagónico’ y lo gané y eso implica una pensión vitalicia, que da para pagar el alquiler y comprar algo de comida en el mes”.

Iván con el premio Trinidad Guevara.

“Está probado de que el arte es una necesidad y no un capricho, para abrir la cabeza y expandirse”.

El teatro en Misiones y la situación de los actores en general

Al ser consultado sobre cómo ve la escena local en Misiones del teatro, contó que “desde el punto artístico, no vi toda la producción, pero vi buenas cosas. Pero creo que el gran problema es que los artistas no están ganando dinero. Porque ese punto de calidad que tienen los actores, se pule con trabajo diario. Pero poder dedicarle ese tiempo, debería haber una remuneración”.

Iván Moschner en MisionesOnline.

“Está el instituto Nacional del Teatro, ahora salió el IPTI, hay uno provincial, está la dirección de Cultura, o sea, hay instituciones por todos lados pero no hay un artista asalariado, ¿por qué?”, dilucidó.

Para finalizar, denunció que “es un problema político, porque el dinero no va al bolsillo de los artistas. Cuando las leyes dicen que se crean para eso, van para enseñar cursos y talleres, pero no necesitamos más de eso, necesitamos un salario y te estudio yo solo, si sabemos estudiar”.

DL / EP