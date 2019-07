Pitana: “La boleta corta de la Renovación es de una sociedad muy avanzada que respeta la libertad como valor principal”

El árbitro internacional y precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia afirmó que “la sociedad de Misiones es muy avanzada” y en ese sentido aseguró que “interpretará y apoyará el valor de tener la libertad de elegir” cualquier candidato a Presidente de la Nación. En la visión de Pitana, para salir de la grieta nacional, “hay que trabajar juntos en objetivos en común”. Señaló que percibe un cambio en la dirigencia política de todo el país y pidió imitar políticas de países desarrollados. Dijo que ya ligado a la política seguirá arbitrando “mientras pueda dar el 100 por ciento en todo lo que haga”.

Néstor Pitana, el árbitro internacional de fútbol y embajador de Misiones por el mundo, que integra la nómina de precandidatos a diputados nacionales por el Frente Renovador de la Concordia, destacó la decisión del espacio de presentar para las elecciones nacionales una boleta corta, sin categoría presidente y vice adosada y aseguró que es una muestra de que la sociedad de la provincia es avanzada durante una entrevista en los estudios de Misiones Online TV.

“Siento que somos una sociedad futurista. Tener la libertad de elegir me llena de orgullo porque hablamos de una sociedad avanzada, más allá de que somos muy jóvenes y tenemos un crisol de razas. Tener la posibilidad de boleta corta, que la persona pueda elegir libremente un candidato a diputado de un espacio político y un presidente de otro, me genera orgullo. Eso habla del misionerismo puro”, señaló y deseó que los misioneros puedan ver la forma de trabajar de los candidatos para entender que la provincia puede seguir creciendo. “Para mi es una decisión muy inteligente y habla del crecimiento que tuvo este espacio político”, indico.

Pitana, quien dirigió en los mundiales de fútbol de Brasil 2014 y Rusia 2018, en donde le tocó impartir justicia en el juego inaugural y en la final, dijo que aceptó formar parte del Frente Renovador de la Concordia porque desde siempre se sintió representado por el estilo de trabajo y que es capaz de llegar a cada misionero en todos los rincones de la provincia. “Eso me seduce. No es un espacio político que llega solo para algunos, eso me atrapó. Busca la manera de entrar a todos los sectores. Por eso dije que si a este espacio. También las personas que lo conforman, cómo piensan, sienten y viven la política y el sentir del misionero, me atrapó desde sus comienzos”, reveló.

Además adelantó que en caso de ser electo diputado nacional le gustaría trabajar en el área social donde le gustaría trabajar directamente de las personas que necesitan un beneficio para que sientan el respaldo, la ayuda y la protección del Estado. “El deporte también está dentro de lo social, es una forma de fomentar valores, de educar. Significa mucho. Por algo muchos países subdesarrollados están copiando las políticas deportivas de los desarrollados”, analizó.

En ese contexto, el oriundo de la localidad de Corpus, que por su profesión tuvo la posibilidad de recorrer todo el mundo, destacó que en los países desarrollados se trabaja por una objetivos en común más allá de la ideología de los espacios políticos. “Las personas van pasando y las instituciones siguen presentes . El respeto tiene mucho que ver, el hecho de tomar al deporte como herramienta fundamental de educación, creo que hay que generar microsistemas en cada lugar, esto pasa en muchos países y el nuestro es muy extenso. Creo que hay muchas cosas para trabajar”, advirtió y puso como ejemplo que en algunos países, las escuelas secundarias poseen instalaciones como el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). “Japón, Rusia, Estados Unidos, Alemania. Hay que tratar de copiar lo mejor y adaptarlo al lugar que corresponde. Hay formas y estilos de trabajo que te llevan a conseguir cosas. El resultado es que la persona que practica el deporte tenga el beneficio directo o una acción social”, afirmó.

Pitana además de recorrer el mundo, viaja por todo el país para dirigir partidos por la Superliga Argentina de Fútbol. Esos viajes, afirmó, le permiten palpar que la política se está mutando para transformar el país. “Somos un gran país aunque a veces somos corrosivos y autocríticos con nosotros mismos. Hay una sensación de querer hacer bien las cosas, de hacer Argentina grande. Y Misiones grande. Que la gente sienta que la idea es tirar todos del mismo carro”, se ilusionó.

La grieta

Pitana se refirió a la política a nivel nacional y aseguró que el país debe dejar de lado el concepto de la grieta, palabra que calificó como “fuerte y dura”. “Me gusta más la definición diferentes opiniones porque la única forma de construir una provincia y un país no se va dar con una Falla de San Andrés en el medio de los que piensan distinto. El objetivo común es un mejor país cada día mejor, una mejor provincia cada día mejor. La única forma es trabajar juntos, más allá de cada uno con su ideología, con sus colores, pero siempre pensado en positivo”, sostuvo.

El misionero puntualizó que más allá de quién gobierne el país hay que dar lo mejor de cada uno en el ámbito que le toque desarrollar y ofrecer la mejor energía para que al gobierno le vaya lo mejor posible. “Yo quiero que la Argentina sea el mejor país para vivir, para invertir. Más allá de las banderas políticas lo importante es fijarnos objetivos en común, todos los argentinos, un país mejor para vivir”, advirtió.

En ese sentido analizó que Argentina debe hacer un click y terminar con la grieta y señaló que percibe que se está gestando un nuevo modelo político durante sus viajes por las diferentes provincias. “El argentino es el ciudadano más complejo a la hora de dar a cada uno lo que corresponde. Somos una sociedad bastante activa, siempre queremos más, pero muchas veces algunos dirigentes confunden eso con mostrar comparaciones, eso debe cambiar”, puntualizó y analizó que por esos cambios, en el Congreso de la Nación se generaron otros bloques, como el Misionerista y que en las provincias también hay modelos diferentes a los que había en la vuelta de la democracia. “El modelo es como el que se está haciendo en Misiones. De consensuar, de charlar, de buscar la manera de responder a tus necesidades y las mías. Y buscar un bien común”, agregó.

Gen de la política

Acerca de su incursión en la política, Pitana analizó que todo ciudadano está metido en la política y comparó a la actividad con el fútbol. “Todos opinan y buscan generar formas de trabajo”, opinó y recordó que en su caso particular, todo comenzó en la escuela secundaria, en donde participó de los centros de estudiantes en la década de los 90. “Para nosotros la democracia era algo muy nuevo y estábamos muy metidos, leíamos mucho y había solo dos opciones: el radicalismo y el peronismo. El hecho de sentir y poder ayudar al prójimo es algo natural por los valores que me inculcaron mis padres. Si había que pelear por un bien común siempre era el primero en levantar la mano, como hago hoy en la cancha con errores y aciertos”, recordó.

Carreras

Pitana adelantó que en caso de ser electo diputado nacional por Misiones en las elecciones generales de octubre, seguirá con ambas profesiones, la de político y la de árbitro, al menos mientras sienta que puede hacer las dos actividades al 100%. “Estoy sentado acá hablando de política gracias al arbitraje. Mi objetivo es seguir dando el 100% en las actividades que me toca dar. Donde sienta que realmente no puedo estar al 100% en alguna de las actividades de mi vida, probablemente deje de lado alguno. Mientras las pueda hacer juntas, seguiré porque las dos son muy gratificantes”, afirmó.

“Nito”, como se le dicen en su familia, dijo que se le eriza la piel cuando siente el reconocimiento de la gente. “Y a responsabilidad también de este misionero autóctono, del interior del interior en una profesión que muchas veces hace tener más enemigos que amigos (risas). Cuando uno camina por la provincia siente el cariño de la gente”, afirmó y recordó que su carrera se fue construyendo paso a paso, con objetivos a mediano plazo.

“Lo del mundial parecía imposible repetir (primer partido y final) lo de otro colega (Horacio Elizondo en Alemania 2006), otro argentino. Fue un orgullo y una responsabilidad. Además hacía 40 años que un sudamericano no dirigía a otro sudamericano en un mundial (Francia- Uruguay) y eso a uno le genera sentir que confían en tu trabajo”, destacó.

Trayectoria

Néstor Pitana nació en Corpus, una localidad ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Posadas, la capital de Misiones. Hasta el año pasado tenía fijado su domicilio en ese pueblo en donde se crió y terminó sus estudios secundarios. “Terminé el secundario y me fui a Oberá a estudiar ingeniería, pasé un año y no era lo mío”, recordó Nito.

Tras esa experiencia, se mudó a Posadas en donde realizó diversos trabajos como vendedor de libros, seguridad en boliches, guardavidas e instructor en un gimnasio. “Jugaba al fútbol y al básquet. Al fútbol jugaba de 9, si era bueno probablemente hubiera jugado. En el básquet ala pivot, jugué en San Andrés, en Oberá y formé parte de un seleccionado misionero sub 18”, reveló.

Después se trasladó a Corrientes en donde estudió y se recibió de profesor de Educación Física. Durante ese tiempo comenzó con el referato. “Había cursos de árbitros de diferentes disciplinas. Hubo un señor que me insistió para entrar en el fútbol. Empecé con las infantiles, después pasamos al torneo interprofesional y después me vine a Misiones”, afirmó.

Ya instalado en su provincia natal, comenzó a dirigir partidos de la Liga Posadeña de Fútbol (LPF) y de la Unión Misionera de Fútbol (UMIFU). Desde allí pegó el salto al fútbol nacional. Primero en los extintos torneos Argentinos A, B y C. “Y en el transcurso del C y el A hice el curso nacional. Una vez recibido justo venía un recambio generacional en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Debuté en el Nacional B en un Huracán- Aldosivi”, recordó y destacó que ese primer viaje a Buenos Aires lo realizó en el camión que manejaba su padre desde Corpus al Puerto de Buenos Aires.

Su primer partido en Primera División lo dirigió a comienzos de 2007. Además estuvo en dos Copa América, en dos mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018 donde pitó en el partido inaugural y en la final como lo había hecho su par Horacio Elizondo en Alemania 2006. Además dirigió en dos finales de la Copa Libertadores de América.

SGF