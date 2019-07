Hospital de Pediatría: realizan la primera cirugía de Estrabismo en el sistema de salud pública

Mayra tiene 10 años, es de Pozo Azul y hace 7 días fue intervenida quirúrgicamente por un Estrabismo que padecía en el Hospital de Pediatría. Sin saber, ella se convirtió en la primera paciente pediátrica en ser operada por Estrabismo en Misiones, en el ámbito público de salud.

Hecho histórico para el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro, centro de salud de referencia provincial y regional.

La intervención estuvo a cargo de la Médica especialista en estrabismo Dra. Lorena Rodríguez quién opero a Mayra, que estuvo acompañada por su mamá Adriana Vargas.

“El caso de Mayra es un estrabismo que lo tuvo desde temprano, desde niña, ahora ella tiene 10 años. Ya fue tratada con parches y con anteojos por otros profesionales y cuando llegó acá ya tenía condición para operarse. Entonces ahí la fuimos evaluando. Porque no es que veo un estrabismo y ya se va a operar, hay que tener varias evaluaciones y la fuimos viendo a lo largo de dos meses que no haya cambios y modificaciones y en base a eso se llevó a cirugía el caso.

También es importante saber, que, en el caso de Mayra, ella quedó perfecta en una sola cirugía, pero hay casos de estrabismo en los cuales se deben hacer varias cirugías para corregir, y se pueden hacer muchas a lo largo de la vida, es un proceso”, comentó la doctora Rodríguez. La mamá de Mayra, Adriana Vargas se mostró agradecida con el equipo médico del Hospital y en particular con la Dra. Rodríguez por la contención y atención desde la primera consulta.

“Todos estamos emocionados, yo pensé que el ojito que no iba a quedar tan recto, sino que se iba a ir acomodando de a poco y el día que la Dra. retiró la venda y lo vimos, me quedé impresionada porque estaba perfecto, no había rastros de ningún estrabismo. Y ahí Mayra estaba ansiosa, entonces fue hasta el espejo del baño y se miró ahí, y la alegría que teníamos todos es inexplicable”.

Mayra, por su parte, comentó que está bien, “ahora cambio todas las cosas, yo pensaba que era otra cosa, pero ahora cambio. Me gusta cómo me veo”.