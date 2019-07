Lucha: Lovera competirá en el Mundial de Cadetes

Eduardo Lovera volverá a representar a la provincia y al país en una competencia internacional. El misionero de 16 años conforma el equipo argentino de Lucha Olímpica que se presentará en el Campeonato Mundial de Cadetes, a cumplirse del 29 de julio al 4 de agosto en la ciudad de Sofía, Bulgaria.

El atleta, quien forma parte del Programa de Estímulo del ministerio de Deportes, obtuvo recientemente el cuarto puesto en el Panamericano de la categoría en México, en la modalidad Grecorromana.

Luego de esa competencia, el joven regresó a Misiones y hasta esta semana realizó la puesta a punto para el mundial en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), con entrenamientos físicos y técnicos guiados por sus entrenadores y el equipo multidisciplinario que tiene a disposición el ministerio de Deportes.

En el Mundial de Bulgaria, Argentina presentará sobre el cochón a Lovera y al chubutense David Almendra (55 Kg estilo Libre y Grecorromano), guiados por el entrenador nacional Juan Sánchez Bustamante. El misionero competirá el domingo 4 de agosto en la división de 51 kilogramos del estilo Grecorromano.

Una vez concluida la competencia, el equipo permanecerá en la sede para formar parte del More Thank Medals, un campo de entrenamiento organizado por la Federación Internacional UWW, junto a todos los atletas participantes del mundial. El objetivo será brindar herramientas no sólo técnicas sino también formativas que colaboren en su educación como futuros atletas olímpicos.